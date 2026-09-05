బిగ్ బాస్ 10 ఎంట్రీ పై ఆటో రాంప్రసాద్‌ క్లారిటీ!

బిగ్బాస్ సీజన్ 10 మరికొన్ని గంటల్లో(సెప్టెంబర్ 6న సాయంత్రం 7 గంటలకు) ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఎప్పటి మాదిరే ఈ సారి కూడా కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ లీకైంది. పలువురి సెలెబ్రెటీల పేర్లు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వారిలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఆటో రాంప్రసాద్ పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. ఈ సారి ఆయన హౌస్లో సందడి చేయబోతున్నాడు. అయితే బిగ్బాస్ హౌస్లోకి ఎంట్రీపై రాంప్రసాద్ డైరెక్ట్గా స్పందించలేదు కానీ.. పరోక్షంగా ఎప్పుడో హింట్ ఇచ్చాడు. కొత్తగా సోషల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నానంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. దీంతో ఆయన బిగ్బాస్లోకి వెళ్తున్నాడనే విషయం దాదాపు కన్ఫామ్ అయిపోయింది. తాజాగా తన ఎంట్రీపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చాడు రాంప్రసాద్. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ పెడుతూ.. తనకు సపోర్ట్ చేయాలని కోరాడు.
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కొత్త చాప్టర్ ప్రారంభం..
బిగ్ బాస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా తిరుమల శ్రీవారిని కూడా దర్శించుకున్నాడు. అనంతరం తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా స్పందిస్తూ..‘జబర్దస్త్ నుంచి ఇప్పటివరకు నా కామెడీని ఎంజాయ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు. జబర్దస్త్ జర్నీ నాకు చాలా స్పెషల్. మీ ప్రేమ సపోర్ట్ కారణంగానే నేను ఈరోజుకి స్థాయిలో ఉన్నాను… ఇప్పుడు నా జీవితంలో మరొక కొత్త చాప్టర్ ప్రారంభం కాబోతోంది.
ఈ జర్నీలో కూడా మీ సపోర్ట్ ఇలాగే నా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. చేంజ్ ఏదైనా మీకోసం ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రం పక్కా’ టీట్ చేశాడు. దీంతో ఆయన బిగ్బాస్లోకి వెళ్తున్నాడనే వార్త నిజమని తేలిపోయింది. అయితే అగ్రిమెంట్ ప్రకారం హౌస్లోకి వెళ్లేవరకు అధికారికంగా చెప్పకూడదు.అందుకే రాంప్రసాద్ ఇలా పరోక్షంగా తన ఎంట్రీ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ సారి రాంప్రసాద్తో పాటు మరో జబర్దస్త్ కమెడియన్ నరేశ్ కూడా హౌస్లోకి వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. వీరితో పాటు యాంకర్ వర్షిణి, పల్లవి గౌడ, యూట్యూబర్ నందు, నటుడు టెంపర్ వంశీ, వినాయుకు మూవీ హీరో కృష్ణుడు, 'ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం' సీరియల్ ఫేమ్ దేబ్జానీ మోదక్, 'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేం ముఖేష్ గౌడ పేర్లు కూడా బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
#Jabardasth nunchi ippati varaku naa comedy ni enjoy chesi, nannu support chesina prathi okkariki heartfelt THANK YOU ❤️🙏
Aa journey naaku chala special… mee love & support valle ee roju nenu ee stage lo unna!
Ippudu life lo oka new chapter start avvabothundi… ee journey lo… pic.twitter.com/gwOp7wLQmZ
— Jabardasth Ram Prasad (@RamPrasadAuto) September 5, 2026