 సైలెంట్‌గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు కామెడీ సినిమా | Ameer Log Movie 2026 OTT Streaming Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ameerlog OTT: కుర్రాళ్ల మూవీ.. సడన్‌గా మూడు ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్

Sep 30 2026 11:06 AM | Updated on Sep 30 2026 11:25 AM

Ameer Log Movie 2026 OTT Streaming Now

ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి బెత్లెహెమ్ కుడుంట యూనిట్, రోమాంచకం, సర్దార్ 2, పూజా మేరీ జాన్ తదితర సినిమాలతో పాటు #లవ్ అనే తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్ రాబోతున్నాయి. వీటితో పాటు ఏకంగా 23కి పైగా మూవీస్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి. ఇవలా ఉండగానే ఓ తెలుగు చిత్రం ఏ మాత్రం హడావుడి లేకుండా మూడు ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసింది. ఇంతకీ దీని సంగతేంటి? ఎందులో చూడొచ్చు?

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)

అందరూ కొత్త కుర్రాళ్లతో చేసిన తెలుగు కామెడీ డ్రామా సినిమా 'అమీర్ లోగ్'. రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకుడు. గత నెల 21న థియేటర్లలో రిలీజైంది. కొత్తోళ్లతో తీసిన చిత్రం కావడం, రవితేజ 'ఇరుముడి' ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇదొకటి వచ్చిందనే సంగతి జనాలకు తెలియలేదు. హైదరాబాద్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తీసిన ఈ చిత్రం ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసింది.

'అమీర్ లోగ్' విషయానికొస్తే.. హైదరాబాద్‌లోని ఓ బస్తీలో శ్రీను (MC హరి), ఫరూక్ (మనోజ్), మల్లేశ్(శశిధర్) అని ముగ్గురు ప్రాణ స్నేహితులు ఉంటారు. పనిపాటా లేకుండా తిరుగుతూ, తాగుతూ జులాయిగా జీవితాన్ని గడిపేస్తుంటారు. ఓ రోజు అదే బస్తీకి చెందిన నజీర్ (సాయియోగి)తో క్రికెట్ విషయమై గొడవ జరుగుతుంది. వీరి పరిస్థితి గమనించిన అదే బస్తీకి చెందిన గీత (వేద జలంధర్) వీరిని తమ్ముళ్లుగా భావించి బుద్ధి చెప్పి మారమని సూచిస్తుంది. ఆమె సాయంతో శ్రీను ఓ ఆఫీస్‌లో ఆఫీస్ బాయ్‌గా చేరతాడు.

అయితే తన ఆఫీస్ వాళ్లతో క్రికెట్ ఆడిన శ్రీను.. ‘మా బస్తీ వాళ్లు మీకంటే బాగా ఆడతారు’ అని పంతానికి పోయి బెట్ కడతాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో బస్తీ టీమ్ గెలిచిందా? లేదా? బస్తీలోని పెద్దాయన చాచా (విశ్వేందర్) వీరికి ఏ విధంగా సాయపడ్డాడు? ఈ కథలోకి ‘బిర్యానీ’ కాన్సెప్ట్ ఎలా ప్రవేశించింది? గీత ప్రియుడు రవి (రావణ్) వల్ల ఈ ముగ్గురి జీవితాలు ఎలా మారాయి? అనేది మిగతా స్టోరీ.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి 'అక్క'.. లేడీ గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కీర్తి సురేశ్)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డిసి' ఫేమ్ వామికా గబ్బి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

లేత గులాబీ రంగు చీరలో నిహారిక మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 3

వైరల్ మూవీ.. కీర్తి సురేశ్ 'డోరోతి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఎన్టీఆర్(ఫొటోలు)
photo 5

YS జగన్‌ కోసం కదిలిన ఒంగోలు.. పోటెత్తిన అభిమానులు! (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Case On Veeramachineni Ramakrishna In Hyderabad 1
Video_icon

వికటించిన డైట్.. వీరమాచినేనిపై పోలీసు కేసు
Jr NTR Funny Comments On Varanasi Movie 2
Video_icon

వారణాసి ఏప్రిల్ కే వస్తుంది కదా...
Crane Overturned In Tirupati 3
Video_icon

తిరుపతిలో ఘోర ప్రమాదం.. క్రేన్ బోల్తా ముగ్గురు మృతి
Nara Lokesh Red Book Over Advocates In AP 4
Video_icon

అడ్వకేట్స్ పై రెడ్ బుక్ ప్రయోగం
Couples Suicide Incident In Nandyala 5
Video_icon

నంద్యాలలో దంపతులను మింగేసిన స్టాక్ మార్కెట్
Advertisement
 