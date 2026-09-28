మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరికొత్త అవతార ఎత్తనున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆయన ఎప్పుడు చేయని రోల్కు సిద్ధమయ్యారు. తన కెరీర్లో తొలిసారి అలా కనిపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇంతకీ అదేంటని అనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ షోలో ఆయన కనిపించనున్నారు. ఓ టాక్ షోకు చిరును హోస్ట్గా తీసుకున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టాలని కొంతకాలంగా ఆలోచిస్తున్న చిరంజీవి.. ఈ టాక్ షోకు హోస్ట్గా చేసేందుకు ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. నెట్ఫ్లిక్స్తో బిగ్ డీల్ కుదుర్చుకున్నారని సమాచారం. అయితే ఈ సెలబ్రిటీ టాక్ షో కోసం ఆయనకు భారీగా రెమ్యూనరేషన్ కూడా తీసుకోనున్నారని మరో టాక్ వినిపిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వచ్చే అవకాశముంది.
మరోవైపు మెగాస్టార్ కాకా మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. బాబీ డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ సినిమా.. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్ పనులు జరుపుకుంటోంది. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా 2027 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ కావాల్సిన విశ్వంభర వాయిదా పడుతూనే ఉంది. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ సినిమా విడుదల తేదీ ఇంకా ఫిక్స్ కాలేదు. ఈ చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో సోషియో ఫాంటసీగా తెరకెక్కించారు.