 ఆలస్యంగా ‘ఆదర్శ కుటుంబం’.. కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ ఇదే! | Aadarsha Kutumbam House No 47 Movie Release Date Postponed | Sakshi
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ఆలస్యంగా ‘ఆదర్శ కుటుంబం’.. కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ ఇదే!

Sep 22 2026 6:22 PM | Updated on Sep 22 2026 6:25 PM

Aadarsha Kutumbam House No 47 Movie Release Date Postponed

విక్టరీ వెంకటేష్  - త్రివిక్రమ్‌  కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం..AK47’ . ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తుండగా నారా రోహిత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి రిలీజైన పోస్టర్స్, గ్లిమ్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. దసరా కానుకగా ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 2 న రిలీజ్ చేయడానికి మేకర్స్ ముందుగానే ప్లాన్ చేశారు.

దానికి తగ్గట్లుగానే రిలీజ్ డేట్ ని కూడా అనౌన్స్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు సడెన్‌గా విడుదల తేదిని మార్చేశారు. తొలుత ప్రకటించిన తేదీ కంటే వారం ఆలస్యంగా, ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 9, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.

ప్రేక్షకులకు సంపూర్ణ వినోదానుభూతిని అందించాలనే ఉద్దేశంతో చిత్ర విడుదలను వారం రోజుల పాటు వాయిదా వేసినట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. మధ్యతరగతి కుటుంబ నేపథ్యంలో వెంకటేష్ పాత్రను పరిచయం చేస్తూ.. హాస్యం, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాలతో టీజర్ ఆకట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
 

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