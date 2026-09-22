 Bigg Boss 10: నేను ఎలిమినేట్ కావాల్సిన వాడినే..! | Bigg Boss 10 Telugu: Krishnudu Shocking Comments | Sakshi
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Bigg Boss 10: నేను ఎలిమినేట్ కావాల్సిన వాడినే..!

Sep 22 2026 2:36 PM | Updated on Sep 22 2026 2:39 PM

Bigg Boss 10 Telugu: Krishnudu Shocking Comments

బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 నుండి నిష్క్రమించిన తర్వాత నిష్కపటంగా ఒప్పుకున్న కృష్ణుడు

త్రిగుణ్ , రోహిత్‌ లకు మద్దతు

బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 నుంచి నిష్క్రమించిన ఒక రోజు తర్వాత, నటుడు కృష్ణుడు జియోహాట్‌స్టార్‌లో జరిగిన ఒక లైవ్ ఇంటరాక్షన్‌లో తన ప్రయాణం గురించి మాట్లాడాడు. ఓటింగ్, దురదృష్టం లేదా తోటి కంటెస్టెంట్లను నిందించకుండా, వీక్షకుల తీర్పును హుందాగా  కృష్ణుడు అంగీకరించాడు. తాను ఎలిమినేట్ కావాల్సిన వాడినే అని నిష్కపటంగా ఒప్పుకున్న అతను, ఈ విషయంలో తనకు ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని, హౌస్‌లో గడిపిన సమయం జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే లభించే అనుభవమని అభివర్ణించాడు. తరచుగా తింటూ, నిద్రపోతూ కనిపించాడనే విమర్శలకు స్పందిస్తూ, హౌస్‌లో ఆహారం పరిమితంగా ఉండేదని, సరైన అల్పాహారం ఉండేది కాదని, కంటెస్టెంట్లు సాధారణ భోజనంతోనే ఉండాల్సి ఉంటుందని  వెల్లడించాడు.

రోహిత్‌తో తనకు ఏర్పడిన భావోద్వేగ బంధం గురించి కూడా కృష్ణుడు మాట్లాడాడు. తమ మధ్య మొదట్లో అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా ఇద్దరూ స్నేహితులయ్యామన్నాడు. ఎలిమినేషన్ సమయంలో రోహిత్ భావోద్వేగంతో స్పందించిన తీరు తనను ఎంతగానో కదిలించిందని, తమ బంధం ఇంటి బయట కూడా కొనసాగుతుందని నమ్ముతున్నట్లు తెలిపాడు. రోహిత్‌ను ఒక వ్యూహాత్మక ఆటగాడిగా అభివర్ణిస్తూ, కాలంతో పాటు అతను మరింత ప్రశాంతంగా, నిలకడగా మారాడని కృష్ణుడు చెప్పాడు. అయితే, రోహిత్ ఏకాగ్రత కోల్పోకూడదని చెబుతూనే,  శాలినితో అతనికి పెరుగుతున్న సంబంధం అతని ఆటను దెబ్బతీస్తుందని కూడా హెచ్చరించాడు.

బలమైన పోటీదారులలో త్రిగుణ్, రోహిత్‌ల పేర్లను ప్రస్తావించిన కృష్ణుడు, "పరిపూర్ణ బిగ్ బాస్ ఆటగాడు" గా త్రిగుణ్‌ను ఎంచుకున్నాడు. తన టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లుగా త్రిగుణ్, రోహిత్, అమన్, ముఖేష్, ఝాన్సీలను అతను అంచనా వేశాడు. సుధీర్ సృష్టితో ప్రేమాయణం నెరపటానికి  ప్రయత్నిస్తున్నాడని కృష్ణుడు ఆరోపించడమే కాకుండా, ముఖేష్‌ను ఈ సీజన్ "ఉమెన్ ట్రాక్ విన్నర్" అని సరదాగా పిలవడం ద్వారా కొత్త చర్చకు ఆజ్యం పోశాడు.

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