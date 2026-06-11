 ‘ఈ రాత్రికి ఇరాన్‌ను కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తా’ | Trump says US will hit Iran very hard tonight | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఈ రాత్రికి ఇరాన్‌ను కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తా’

Jun 11 2026 6:53 PM | Updated on Jun 11 2026 7:08 PM

Trump says US will hit Iran very hard tonight

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి బెదిరింపులకు దిగారు. ఈ రాత్రి ఇరాన్‌ను కోలుకోలేని దెబ్బతీసేలా భీకర దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి.

ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా ట్రంప్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌లో ఆయన ఇప్పటికే ఇరాన్‌ మిలటరీ శక్తి, సామర్థ్యాలను తుత్తునీయుల్ని చేశామని, తదుపరి సైనిక చర్య ఆసన్నమైందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, ఈ రాత్రి ఇరాన్‌ ప్రభుత్వానికి నిద్ర కరువవుతుంది. ఆ దేశానికి చెందిన నేవి, ఎయిర్‌ఫోర్స్‌, రాడార్‌, యాంటీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌తో పాటు మిగిలిన రక్షణ వ్యవస్థలను సర్వనాశనం చేస్తామని స‍్పష్టం చేశారు. 

అదే సమయంలో వెనిజువెలా తరహాలో ఇరాన్‌లోని ఖర్గ్‌ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, ఆయిల్‌, గ్యాస్‌ మార్కెట్లను ఆధీనంలోకి తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం వెనిజువెలా, అమెరికాకు అద్భుతంగా కలిసివస్తుందని అన్నారు. ఇరాన్‌-అమెరికా దాడుల కారణంగా పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరువవుతున్న తరుణంలో, దౌత్యపరమైన అంశాలపై మరింత అనిశ్చితి నెలకొంది.
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పింక్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్..ఫోటోలు
photo 2

శివ హీరోయిన్.. ఈ ప్రేమ జంట పెళ్లి బంధానికి 33 ఏళ్లు..! (ఫోటోలు)
photo 3

విజయవాడలో కుండపోత వర్షం.. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్‌ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
photo 5

ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Kalpalatha Reddy Fire's on Nara Lokesh & Pawan kalyan 1
Video_icon

ఆ రోజు కార్మిక సంఘాలు లేకపోతే వైజాగ్ లో అడుగు పెట్టేవాడివా?
Heavy Rain Lashes In Some Districts Of Andhra Pradesh 2
Video_icon

ఏపీకి రెయిన్ అలర్ట్...! ఆ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
Vaibhav Sooryavanshi Craze in Sri Lanka 3
Video_icon

బుడోడు కోసం శ్రీలంకలో ఎగబడుతున్న ఫ్యాన్స్..
Clash In TDP Leaders 4
Video_icon

ఘోరంగా కొట్టుకున్న టీడీపీ నేతలు
Nandus World Scam: Offices Closed Nandu & Madhukar Abscond 5
Video_icon

ఆఫీసులన్నీ క్లోజ్, నందుస్ భార్యాభర్తలు ఎక్కడ?
Advertisement
 