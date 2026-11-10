 40 ఏళ్లు స్కూలు ఆయాగా, 76 ఏళ్ల మహిళకు సర్‌ఫ్రైజ్‌ | Texas woman worked as school janitor gets elementary school named after her | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

40 ఏళ్లు స్కూలు ఆయాగా, 76 ఏళ్ల మహిళకు సర్‌ఫ్రైజ్‌

Nov 10 2026 5:08 PM | Updated on Nov 10 2026 5:13 PM

Texas woman worked as school janitor gets elementary school named after her

ఒక స్కూలులో దశాబ్దాల పాటు స్వీపర్‌గా  చేసిన మహిళ అరుదైన  గౌరవం దక్కింది. అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో 39 ఏళ్ల పాటు స్కూల్ ఆయాగా సేవలుందించిన ఒక మహిళ గౌరవార్థం, ఏకంగా ఒక పాఠశాలకే ఆమె పేరును నామకరణం చేయడం విశేషంగా నిలుస్తోంది.

టెక్సాస్‌లోని ఓబ్రీ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ (Aubrey ISD), 39 సంవత్సరాల పాటు స్కూలులో  (custodian) పని చేసిన 76 ఏళ్ల మరిలిన్ హాంప్టన్ (Marilyn Hampton) గౌరవార్థం కొత్త ప్రాథమిక పాఠశాలకు "మరిలిన్ హాంప్టన్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్" (Marilyn Hampton Elementary School) అని పేరు పెట్టింది. 1983 నుండి 2022 వరకు దాదాపు 39 ఏళ్ల పాటు పనిచేశారు. హాంప్టన్ తన విధుల్లో భాగమైన స్కూల్ పరిశుభ్రతతో పాటు, విద్యార్థులతో ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉండేవారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పిల్లలకు అవసరమైన పెన్నులు, పుస్తకాలు, భోజనం కోసం డబ్బులు ఇవ్వడం, హోమ్‌వర్క్‌లో సహాయం చేయడం, వారి చిన్న చిన్న తగాదాలను తీర్చడం వంటి పనులు చేసేవారు. అందుకే ఆమెను అంతా ప్రేమగా "స్కూల్ హెల్పర్" అని పిలుచుకునేవారు.

 ఒక సాధారణ స్కూల్ బోర్డ్ మీటింగ్ అనుకుని వచ్చిన హాంప్టన్ ముందు 'మెరిలిన్ హాంప్టన్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్' అని ఉన్న రెడ్ కార్పెట్‌ను ఆవిష్కరించమని అడగడంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.  కొత్త స్కూల్‌కు ఆమె పేరు పెట్టాలని బోర్డు సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారు.

 

ఇదీ చదవండి: అరుణా రాయ్‌ భర్త, బంకర్‌ రాయ్‌ కన్నుమూత

"సాధారణంగా ఆయాల పేర్లు స్కూళ్లకు పెట్టరు. అలాంటి వారిని ఎవరూ పట్టించుకోరు. కానీ నా పేరు పెట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. చిన్నతనంలో తను కూడా తీవ్ర పేదరికం అనుభవించడం వల్లే పిల్లలకు సహాయం చేయడానికి ముందుండేదాన్నని ఆమె తెలిపారు. ఈ కొత్త పాఠశాల వచ్చే  ఏడాది ఆగస్టులో టెక్సాస్‌లోని ఓబ్రీలో ప్రారంభం కానుంది.

 ఇదీ చదవండి: కష్టాలు, కన్నీళ్లే ఇన్నాళ్లు : చివరికి ‍శ్రుతి జీవితంలో కొత్త వెలుగులు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Hold Massive Protest Rally Against Amilineni Surendra Babu 1
Video_icon

కళ్యాణదుర్గంలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Kutami Leaders Kidnap 2
Video_icon

MPP పదవి కోసం YSRCP MPTC పట్టాభిరామిరెడ్డి కిడ్నాప్
SBI Best Deposit Scheme 3
Video_icon

SBI సూపర్ స్కీమ్ ప్రతి నెలా రూ.60,000
Japanese Film Godzilla Minus Zero Dominates Ramayana Box Office 4
Video_icon

బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న గాడ్జిల్లా! ఓవర్సీస్ లో రామాయణ కు గట్టి పోటీ
YSRCP MLCs' Petition Hearing Today Over Protest Outside SEC Office 5
Video_icon

YSRCP ఎమ్మెల్సీల పిటిషన్లపై నేడు హై కోర్ట్ లో విచారణ
Advertisement
 