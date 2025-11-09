 బంగ్లాకు పాక్ యుద్ధనౌక.. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ఎఫెక్ట్‌? | Pakistan Ship PNF SAIF reached Bangladesh Coastal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగ్లాకు పాక్ యుద్ధనౌక.. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ఎఫెక్ట్‌?

Nov 9 2025 11:30 AM | Updated on Nov 9 2025 11:30 AM

Pakistan Ship PNF SAIF reached Bangladesh Coastal

ఢాకా: దాయాది పాకిస్తాన్‌, బంగ్లాదేశ్ మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్‌ తాత్కాలిక సారథిగా మహమ్మద్ యూనస్ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయి. పాకిస్తాన్‌కు చెందిన కీలక నేతలు బంగ్లాదేశ్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

తాజాగా పాకిస్తాన్‌కు చెందిన నేవీ యుద్ధనౌక చిట్టగాంగ్ ఓడరేవుకు చేరుకుంది. పాక్‌ నేవీకి చెందిన యుద్ధనౌక, PNF SAIF.. నాలుగు రోజుల సౌహార్ద పర్యటన నిమిత్తం బంగ్లాదేశ్‌లోని చిట్టగాంగ్ ఓడరేవుకు చేరుకుంది. ఈ విషయాన్ని బంగ్లా నేవీ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో ప్రకటించింది. బంగ్లాదేశ్ నేవీ పాక్‌ యుద్ధనౌకకు హృదయపూర్వక స్వాగతం పలికింది. అయితే, 1971 తర్వాత పాక్ యుద్ధనౌక బంగ్లాదేశ్‌ సందర్శించడం ఇదే తొలిసారి. ఇది పాక్ కొత్త ఎత్తుగడగా భారత్ భావిస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో ఎదురుదెబ్బ తగిలిన తర్వాత పాక్.. బంగ్లాదేశ్ ద్వారా మన దేశాన్ని చుట్టుముట్టాలని కుట్ర పన్నుతోందని సమాచారం.

ఇదిలా ఉండగా.. కెప్టెన్ షుజాత్ అబ్బాస్ రాజా నేతృత్వంలోని జుల్ఫికార్-క్లాస్ ఫ్రిగేట్ పిఎన్ఎస్ సైఫ్ (FFG-253) సద్భావన పర్యటనలో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌లోని చిట్టగాంగ్ పోర్టుకు యుద్ధనౌక చేరుకుంది . పాకిస్తాన్ నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ నవీన్ అష్రఫ్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం బంగ్లాదేశ్‌లో ఉన్న సమయంలో ఈ సందర్శన జరిగింది. మరోవైపు.. గత అక్టోబర్‌ ప్రారంభంలో పాక్‌ సైన్యంలో రెండో అత్యున్నత సైనిక కమాండర్ జనరల్ సాహిర్ షంషాద్ మీర్జా కూడా బంగ్లాదేశ్‌ను సందర్శించారు. మీర్జా తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అధిపతి ముహమ్మద్ యూనస్, ఆర్మీ చీఫ్‌తో సమావేశమయ్యారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో కిక్‌ ఇచ్చే ఫోజులతో బిగ్‌బాస్‌ 'అశ్విని శ్రీ ' (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : పెట్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
photo 3

అను ఇమ్మాన్యుయేల్ 'ద గర్ల్‌ఫ్రెండ్' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో అనన్య సందడే సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

'జగద్ధాత్రి' సీరియల్ హీరోయిన్ దీప్తి పెళ్లి (ఫొటోలు)

Video

View all
Director RGV Promise To Nagarjuna Akkineni 1
Video_icon

సాక్షి సాక్షిగా.. నాగార్జునకు ఇచ్చే వెళ్తా..!
Adulterated Ghee Mafia Busted In Pithapuram 2
Video_icon

పశువులను చంపి.. పిఠాపురంలో నకిలీ నెయ్యి కలకలం
YSRCP Leaders Visits Jogi Ramesh House 3
Video_icon

జోగి రమేష్ త్వరలోనే కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వస్తారు
Seediri Appalaraju Fires On Chandrababu Govt Over Illegal Case 4
Video_icon

న్యాయం అడిగితే కేసులు పెడతారా ? అండగా ఉన్న అందరికీ ధన్యవాదాలు
Chandrababu Government About Free Bus Scheme In AP 5
Video_icon

ఏపీలో ఫ్రీ బస్సు పథకానికి మంగళం?
Advertisement
 