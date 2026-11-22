న్యూఢిల్లీ: సైనిక విమానాల రాకపోకల కోసం నేపాల్ గగనతలాన్ని వినియోగించుకునేందుకు ఆ దేశ అనుమతి కోరినట్లు వస్తున్న వార్తలను భారత్ ఖండించింది. అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని బాగ్డోగ్రా విమానాశ్రయానికి వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే సైనిక విమానాల కోసం నేపాల్లోని ప్రవేశ మార్గాన్ని ఉపయోగించుకునేందుకు భారత్ అనుమతి కోరినట్లు వచ్చిన కథనాలు అవాస్తవమని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆదివారం వెల్లడించాయి.
భారత్, నేపాల్ మధ్య విమాన రాకపోకల అనుసంధానంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈ వివరణ వెలువడింది. నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా నవంబర్ 22, 23 తేదీల్లో భారత్లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య విమానయాన సంబంధిత అంశాలు చర్చకు వస్తాయన్న ప్రచారం జరిగింది.
బాగ్డోగ్రా విమానాశ్రయానికి రాకపోకలు సాగించే పౌర విమానాల కోసం నేపాల్ గగనతలాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం గురించి భారత్ చర్చిస్తున్నట్లు కొన్ని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర విమానయాన అనుసంధానాన్ని విస్తరించే అంశంలో భాగంగా ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నట్లు తెలిపాయి. అయితే సైనిక విమానాలకు సంబంధించి మాత్రం ఎలాంటి ప్రతిపాదన లేదని భారత ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
భారత్ చేరుకున్న బాలేంద్ర షా
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం మేరకు బాలేంద్ర షా ఆదివారం భారత్కు వచ్చారు. 2026 మార్చిలో నేపాల్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆయన భారత్లో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి. ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ఆయన చేపడుతున్న తొలి ద్వైపాక్షిక విదేశీ పర్యటన కూడా ఇదే.
ఈ పర్యటనలో భాగంగా నవంబర్ 23న ప్రధాని మోదీతో బాలేంద్ర షా ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. భారత్-నేపాల్ సంబంధాల ప్రస్తుత పరిస్థితిని సమీక్షించడంతోపాటు, పరస్పర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఇరువురు నేతలు అభిప్రాయాలు పంచుకోనున్నారు. వివిధ రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత విస్తరించే మార్గాలపైనా చర్చించనున్నారు.
నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వివరాల ప్రకారం.. బాలేంద్ర షా నేపాల్ ఎయిర్లైన్స్ విమానంలో న్యూఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఆయన వెంట ఆర్థిక మంత్రి స్వర్ణిమ్ వాగ్లే, విదేశాంగ మంత్రి శిశిర్ ఖనాల్, ప్రధానమంత్రి ముఖ్య సలహాదారు కుమార్ బయాంకర్తోపాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.
ఈ పర్యటనలో ఇరు దేశాల మధ్య పౌర విమానయాన అనుసంధానంపై ఎలాంటి నిర్ణయాలు వెలువడతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే సైనిక విమానాల కోసం నేపాల్ గగనతలాన్ని వినియోగించుకునే ప్రతిపాదన లేదన్న భారత స్పష్టీకరణతో ఈ అంశంపై వస్తున్న ప్రచారానికి తెరపడింది.