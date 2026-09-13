పారిస్: ప్రముఖ గాయని సెలిన్ డియోన్ ఆరేళ్ల తర్వాత మళ్లీ వేదికపైకి వచ్చారు. ఫ్రాన్స్లోని పారిస్లో జరిగిన భారీ సంగీత కార్యక్రమంలో ఆమె అభిమానులను అలరించారు. దాదాపు 30 వేల మంది ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. 1990ల నాటి ఫ్రెంచ్ పాట ‘On ne change pas’తో తన ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు.
అయితే, చాలా కాలం తర్వాత స్టేజ్పైకి వచ్చిన సెలిన్ డియోన్ కొద్దిసేపు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దీంతో అభిమానులు ఆమె పేరును గట్టిగా నినదిస్తూ ఉత్సాహపరిచారు. ‘చివరికి మనమంతా కలిసి ఉన్నాం’ అంటూ ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, ఇంతకాలం తర్వాత అభిమానుల ముందు పాడటం ఎంతో ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోందని చెప్పారు.
అనారోగ్యంతో దూరం
సెలిన్ డియోన్ కొన్నేళ్లుగా అరుదైన స్టిఫ్ పర్సన్ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె కొన్ని సందర్భాల్లో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ సమస్యతో శరీరంలోని కండరాలు ఒక్కసారిగా బిగుసుకుపోవడం, తీవ్రమైన నొప్పి, కండరాల్లో పట్టేయడం వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. దీంతో ఆమె పలు సంగీత కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకున్నారు. మళ్లీ స్టేజ్పై పాడగలనా అనే అనుమానం కూడా ఒక దశలో ఆమెకు కలిగింది.
ఆశను వదల్లేదు
తన ప్రయాణం అనుకున్నదానికంటే చాలా కష్టంగా సాగిందని సెలిన్ డియోన్ చెప్పారు. అయినా ఆశను మాత్రం వదులుకోలేదని అన్నారు. చిన్న వెలుగురేఖ కనిపించినా దానినే పట్టుకుని ముందుకు సాగినట్లు చెప్పారు. అభిమానుల కోసం, తన కోసం, జీవితాన్ని ఆస్వాదించేందుకు మళ్లీ పాటలు పాడాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి..
ఈ కార్యక్రమానికి పారిస్తో పాటు ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నుంచి అభిమానులు వచ్చారు. కెనడా, బ్రెజిల్, బ్రిటన్, టహీటి తదితర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పలువురు తరలివచ్చారు. సెలిన్ డియోన్ ఫొటోలు, పేర్లతో ఉన్న టీషర్టులు ధరించి అభిమానులు సందడి చేశారు. ఆమెను మళ్లీ ప్రత్యక్షంగా చూస్తామని అనుకోలేదని కొందరు అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
పారిస్లో ప్రత్యేక సందడి
2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్ ప్రారంభ వేడుకల్లో ఈఫిల్ టవర్ వద్ద ‘Hymn to Love’ పాటతో సెలిన్ డియోన్ చేసిన ప్రదర్శన అప్పట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు ఆమె కచేరీల సందర్భంగా పారిస్లోనూ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అభిమానుల కోసం పాటలు, కరోకే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆమె పేరును గుర్తు చేసేలా నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
నాలుగు దశాబ్దాల సంగీత ప్రస్థానం
సెలిన్ డియోన్ నాలుగు దశాబ్దాలుగా సంగీత ప్రపంచంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇంగ్లిష్, ఫ్రెంచ్ భాషల్లో ఆమె పాటలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. దీంతో ‘It’s All Coming Back to Me Now’, ‘Because You Loved Me’ వంటి పాటలు ఆమెకు ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చాయి. అయితే, 2022లో తనకు స్టిఫ్ పర్సన్ సిండ్రోమ్ ఉన్నట్లు సెలిన్ డియోన్ చెప్పారు. ఈ సమస్యతో తీవ్రమైన కండరాల నొప్పులు, పట్టేయడం వంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో నొప్పి కారణంగా పక్కటెముకలు కూడా విరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
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