 స్పెయిన్‌లో భారీ వలసలు.. ముందే హెచ్చరించిన నిఘా సంస్థ! | Spain Ceuta Migrant Crossing Warning | Sakshi
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స్పెయిన్‌లో భారీ వలసలు.. ముందే హెచ్చరించిన నిఘా సంస్థ!

Sep 10 2026 4:11 AM | Updated on Sep 10 2026 4:11 AM

Spain Ceuta Migrant Crossing Warning

మాడ్రిడ్: స్పెయిన్‌లోని సియుటా ప్రాంతంలోకి భారీగా వలసదారులు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని ఆ దేశ జాతీయ నిఘా సంస్థ (CNI) ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చినట్లు తాజాగా విడుదలైన ప్రభుత్వ పత్రాల్లో ఉంది. అలాగే, జూలై 30న పెద్ద సంఖ్యలో వలసదారులు సరిహద్దు దాటే అవకాశం ఉందని, దీనికి సంబంధించిన సందేశాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్నాయని అధికారులు గుర్తించారు.

ముందే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం
జూలై 29న జాతీయ నిఘా సంస్థ ఈ సమాచారాన్ని మొరాకో అధికారులు, సియుటా పరిపాలనకు పంపినట్లు పత్రాల్లో పేర్కొన్నారు. వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ గ్రూపుల్లో మరుసటి రోజు సియుటాలోకి వెళ్లాలని వలసదారులను ప్రోత్సహించే సందేశాలు ప్రచారం అయినట్లు నిఘా సంస్థ గుర్తించింది. ఈ సందేశాలు దాదాపు 1.8 లక్షల మందికి చేరినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు.

ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాల విమర్శలు
అయితే, జూలై 30న సియుటాలోకి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వలసదారులు వస్తారని ముందుగా ఊహించడం సాధ్యం కాలేదని స్పెయిన్ ప్రధాని పెడ్రో శాంచెజ్ గతంలో చెప్పారు. తాజాగా వచ్చిన పత్రాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నాయి. ముందుగానే సమాచారం ఉన్నప్పటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపిస్తున్నాయి.

రెండు రోజుల్లో 72 వేల మంది రాక
జూలై 30, 31 తేదీల్లో మొరాకో నుంచి సియుటాలోకి కనీసం 72 వేల మంది వలసదారులు వచ్చినట్లు స్థానిక అధికారులు చెబుతున్నారు. వీరిలో చాలామంది సముద్రంలో ఈదుకుంటూ సరిహద్దు దాటేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనలో కనీసం 100 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సియుటా మేయర్ తెలిపారు. దీంతో భారీగా వలసదారులు రావడంతో అక్కడి పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి.

ప్రభుత్వం ఏం చెబుతోంది?
ఈ ఘటనకు సంబంధించి 40కి పైగా భద్రతా పత్రాలను స్పెయిన్ ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసింది. అయితే, ముందుగా అందిన సమాచారం ద్వారా వలసదారుల రాక ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుందని అంచనా వేయలేకపోయామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మరోవైపు, జూలై 29న వచ్చిన సమాచారం అధికారిక హెచ్చరిక కాదని, కేవలం సమాచారాన్ని పరస్పరం పంచుకున్నామని సియుటాలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధి తెలిపారు.

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