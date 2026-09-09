 తమాషా చేస్తున్నారా? లోపలేస్తా! | Karkhana CI Anuradha Overaction At BRS Leader Krishank's House | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తమాషా చేస్తున్నారా? లోపలేస్తా!

Sep 9 2026 7:42 AM | Updated on Sep 9 2026 7:44 AM

Karkhana CI Anuradha Overaction At BRS Leader Krishank's House

హైదరాబాద్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ సోషల్‌ మీడియా కన్వీనర్‌ మన్నె క్రిశాంక్‌ ముందస్తు అరెస్టు కోసం కంటోన్మెంట్‌ ఐదోవార్డు గృహలక్ష్మి కాలనీలోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లిన కార్ఖానా సీఐ అనూరాధ దురుసు ప్రవర్తన చర్చనీయాంశమైంది. మంగళవారం ఉదయం క్రిశాంక్‌ ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు సీఐ, ఇతర సిబ్బంది యత్నించారు. ఇంటికి లోపలి నుంచి తాళం ఉండటంతో పనివాళ్లతో వాగ్వాదానికి దిగారు. 

ఇంట్లో క్రిశాంక్‌ భార్య, చిన్న పాప మాత్రమే ఉందని చెప్పినా వినకుండా తలుపులు తీయాలంటూ పనివాళ్లను గద్దించారు. తమాషాలు చేస్తున్నారా? లోపలేస్తానంటూ కార్ఖానా సీఐ బెదిరించడం గమనార్హం. ఇంతలో క్రిశాంక్‌ భార్య సుహాసిని బయటకు వచ్చి ఆయన ఇంట్లో లేడని చెబుతుండగా, ఫోన్‌ లోకేషన్‌ ఇక్కడే చూపిస్తుందని వాదించారు. విషయం తెలుసుకుని ఇంటికి వచ్చిన క్రిశాంక్‌ పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ, పోలీసులు ఆయనను బలవంతంగా వాహనంలోకి ఎక్కించి స్టేషన్‌కు తరలించారు.  

చదవండి: పుట్టిన 13 రోజులకే పాస్‌పోర్టు
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓయూలో ఘనంగా 85వ స్నాతకోత్సవం (ఫోటోలు)
photo 2

‘ఎపిక్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. (ఫొటోలు)
photo 3

దువాతో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, దీపికా పదుకొణె.. వైరల్‌గా ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

అందాల ఆషిక.. చీరలో ఆకట్టుకుందిలా..(ఫొటోలు)
photo 5

అబు జాని 40 సంవత్సరాల ఈవెంట్‌...మెరిసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Officers Knows That Scam Happened In DSC Says Analyst Ramnath 1
Video_icon

DSCలో అక్రమాలు నిజమేనని అధికారులు మీడియా సాక్షిగా ఒప్పుకున్నారు

Shocking Facts In Nara Lokesh Mega DSC Scam 2
Video_icon

అధికారులు ముందుకు.. మంత్రిగారు వెనక్కి.. DSCలో బయటపడుతున్న లోకేశ్ లీలలు
YS Viveka Case Accused Dasthagiri In TDP Office 3
Video_icon

TDP ఆఫీసులో వివేకాను చంపిన హంతకుడు
Nandana Reaction After Police Inquiry 4
Video_icon

అందరికి ఒక్కటే చెప్తున్నా.. విచారణ తర్వాత నందన రియాక్షన్
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Cases Filed On Kakinada Unemployed 5
Video_icon

కాకినాడ నిరుద్యోగులపై కేసులు.. వైఎస్ జగన్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 