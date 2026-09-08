‘‘అందుకోసం రూ.450 ఖర్చు పెట్టా.. చెప్పలేనంత ఆనందం’’

కాలేజీకి వెళ్తున్న ఓ యువతి ఆటోలో ప్రయాణిస్తుండగా.. రెడ్ సిగ్నల్ వద్ద ఓ వ్యక్తి చిన్న ట్రాక్టర్ వంటి బొమ్మ వాహనాలను విక్రయిస్తున్నాడు. ఆటో డ్రైవర్ తన కుమారుడి కోసం ఆ బొమ్మ ధర అడిగాడు. విక్రేత రూ.550 చెప్పడంతో డ్రైవర్ నిరాశ చెందాడు. బొమ్మ కొనలేకపోవడంతో డ్రైవర్ వెనక్కి తగ్గడాన్ని గమనించిన యువతి అతడికి సాయం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఆమె విక్రేతతో బేరమాడి అదే బొమ్మను రూ.450కు కొనుగోలు చేసి డ్రైవర్కు ఇచ్చింది. డ్రైవర్ కృతజ్ఞతలు చెప్పడం కంటే తన కుటుంబం గురించి యువతితో చెప్పుకున్నాడు. తన కుమారుడు “నాన్నా.. నువ్వు నా కోసం ఎప్పుడూ ఏమీ తీసుకురావు” అని తరచూ చెబుతుంటాడని డ్రైవర్ తెలిపాడు. డ్రైవర్ తన కుటుంబ ఫొటోలను కూడా ఆమెకు చూపించాడు.
ఈ అనుభవం తనను ఎంతో కదిలించిందని యువతి తెలిపింది. ఆమె ఖర్చు చేసిన డబ్బులో ఇదే అత్యంత సంతృప్తినిచ్చిన ఖర్చు అని పేర్కొంది. ఈ విషయాలను తనకు ఎదురైన మంచి అనుభవంగా ఆ యువతే చెప్పింది. ఆమె పేరు తన్వీ చంద్ర (Tanvi Chandra). ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో పోస్ట్ చేసి మొత్తం ఘటనను వివరించింది. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారగా, పలువురు యువతి చేసిన పనిని ప్రశంసించారు.