విమానంలో మంటలు.. అత్యవసర ల్యాండింగ్‌

అట్లాస్‌ ఎయిర్‌ బోయింగ్‌ కార్గో విమానం ఆకాశంలో ఉండగానే మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో అమెరికాకు చెందిన ఆ విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్‌ చేశారు. అట్లాస్‌ ఎయిర్‌ బోయింగ్‌ 747-8 కార్గో విమానం టేకాఫ్‌ అయి ఫ్యూక్టోరికాకు బయలుదేరింది. అయితే కొద్దిసేపటికే ఆకాశంలో ఉండగా ఇంజన్‌లో లోపం కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో విమానాన్ని తిరిగి మియామి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్‌ చేశారు.

Atlas Air Boeing 747-8 catches fire with sparks shooting out during mid flight.

— Noorie (@Im_Noorie) January 19, 2024