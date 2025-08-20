 ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు) | Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos | Sakshi
ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)

Aug 20 2025 11:57 AM | Updated on Aug 20 2025 12:00 PM

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos1
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాలలో ఇది ఒకటి.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos2
శ్రీ పెద్దింట్లమ్మ దేవాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని కృష్ణా జిల్లా కైకలూరు మండలం కొల్లేటికోట అనే గ్రామంలో ఉంది.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos3
నీటి మధ్యలో ద్వీపకల్పం పద్మాసన భంగిమలో ఆశీనులైన పెద్దింట్లమ్మ తల్లి.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos4
అమ్మకు ఏటా జాతర (తీర్థం) నిర్వహిస్తారు. ఆ సమయంలో కొల్లేటికోట పెద్ద జనారణ్యంగా మారుతుంది. జాతరలో ప్రధాన ఘట్టమైన జలదుర్గాగోకర్ణేశ్వరస్వామి కల్యాణం రోజున ప్రభల ఊరేగింపు, బోనాల సమర్పణ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos5
అమ్మవారిని దర్శించేందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుండి సైతం భక్తులు వస్తుంటారు.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos6
పెద్దింట్లమ్మ ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల పరిధిలో 44 కొల్లేరు దిబ్బలపై నివసించే వారందరికీ కులదైవంగా ఆరాధింపబడటం విశేషం.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos7
తెలంగాణలో ఉజ్జయిని మహంకాళి, మైసమ్మ, పోచమ్మ, పెద్దమ్మ, మారెమ్మలకు జూలై నెలలో బోనాలు సమర్పిస్తారు.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos8
రవాణా సౌకర్యాలు: ఆకివీడు నుండి లాంచీల ద్వారా, ఏలూరు నుండి కైకలూరు మీదుగా బస్సు ద్వారా ఇక్కడికి చేరవచ్చు.

Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos9
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos10
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos11
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos12
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos13
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos14
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos15
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos16
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos17
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos18
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos19
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos20
Devotional : Sri Peddintlamma Thalli Temple Kolletikota HD Photos21
# Tag
kolleru Andhra Pradesh Eluru District devotional photo gallery
