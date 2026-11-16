Thailand: భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 11 మంది మృతి!

ఫుకెట్: థాయ్లాండ్లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన ఫుకెట్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 16 మంది గాయపడ్డారు. ఫుకెట్లోని పటాంగ్ సమీపంలో ఉన్న ఓ వాణిజ్య భవనంలో మంటలు చెలరేగాయి. వాహనాల అద్దె వ్యాపారం నిర్వహించే భవనంలో తెల్లవారుజామున 3.17 గంటల సమయంలో మంటలు ప్రారంభమయ్యాయి. క్రమంగా అవి పక్కనే ఉన్న పలు భవనాలకు వ్యాపించాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
11 people have died and 36 reportedly injured following a major fire in Patong, Phuket, in the early hours of 16 November. The fire broke out at around 03:20am at a commercial building on Phang Muang Sai Kor Road and spread to neighbouring buildings. Firefighters brought the blaze under control after approximately 40–50 minutes. Authorities are investigating the incident. #thailand #phuket #fire #patong #ไฟไหม้ #ป่าตอง
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 16, 2026
గాయపడిన వారిలో 15 మంది థాయ్ పౌరులు కాగా, మరొకరు మయన్మార్కు చెందిన వ్యక్తి. ఈ ప్రమాదంలో పర్యాటకులెవరూ మరణించలేదని, గాయపడలేదని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఫుకెట్ పశ్చిమ తీరంలోని ప్రసిద్ధ పటాంగ్ బీచ్ సమీపంలో ఈ భవనం ఉంది. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. దీనిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా నాలుగు నెలల క్రితం బ్యాంకాక్లోని ఓ బార్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 27 మంది మరణించారు. తాజాగా మరోసారి భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
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