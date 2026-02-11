కొలంబియా: కెనడాలోని బ్రిటీష్ కొలంబియా ప్రాంతంలోని టంబ్లర్ రిడ్జ్ సెకండరీ స్కూల్లో కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ దారుణంలో ఆరుగురు విద్యార్థులు, సిబ్బంది పాఠశాల లోపలే ప్రాణాలు కోల్పోగా, తీవ్రంగా గాయపడిన మరో వ్యక్తి ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా కన్నుమూశాడు. ఈ దాడులకు పాల్పడిన అనుమానిత దుండగుడు కూడా తనను తాను కాల్చుకుని, ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీసులు వెల్లడించారు. పాఠశాల సమీపంలోని మరో రెండు మృతదేహాలు కనిపించడంతో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 10కి చేరింది.
శాంతియుతంగా ఉండే టంబ్లర్ రిడ్జ్ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా జరిగిన ఈ హింసాకాండతో కెనడా ఉలిక్కిపడింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించి, అనుమానితుడు మరణించడంతో ఎటువంటి ముప్పు లేదని ప్రకటించారు. ఈ కాల్పుల్లో మరో 25 మందికి గాయాలు కాగా, వారందరినీ స్థానిక వైద్య కేంద్రానికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసులు నిందితురాలు గోధుమ రంగు జుట్టు కలిగి, డ్రెస్ ధరించిన ఓ మహిళగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. పాఠశాల లోపల కాల్పులకు తెగబడిన అనంతరం, ఆమె తనను తాను కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. గాయపడిన వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని హెలికాప్టర్ ద్వారా మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాల్పుల నేపథ్యంలో పాఠశాలలోని విద్యార్థులను, సిబ్బందిని పోలీసులు సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు. పాఠశాల ఆవరణలో ప్రస్తుతం భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ఈ విషాద ఘటనతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఈ దాడుల వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటనే దానిపై పోలీసులు ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.