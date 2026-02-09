 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో దక్షిణాఫ్రికా శుభారంభం | South Africa Won Against Canada T20 World Cup 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 Worldcup: కెనడాపై దక్షిణాఫ్రికా ఘన విజయం

Feb 9 2026 10:50 PM | Updated on Feb 9 2026 10:50 PM

South Africa Won Against Canada T20 World Cup 2026

అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. కెనడాపై 57 పరుగుల తేడాతో గెలిచి టోర్నీలో శుభారంభం చేసింది. సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ మార్క్రమ్ 59 పరుగులతో విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా జట్టు..నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 213 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. కెప్టెన్ మార్క్రమ్ 59 పరుగులు చేయగా..మిల్లర్ 39, స్టబ్స్ 34 తలో చేయి వేశారు. కెనడా జట్టులోని అన్ష్ పటేల్ 3 వికెట్లు తీశాడు.

అనంతరం ఛేదనలో కెనడా జట్టు మొదటి నుంచే వికెట్లు వరసగా కోల్పోయింది. ఫలితంగా నిర్ణీత ఓవర్లన్నీ పూర్తి చేసినప్పటికీ 8వికెట్ల నష్టానికి 156 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.నవనీత్ దలివాళ్ 64, హర్ష్ థాకర్ 33 పరుగులు చేశాడు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో ఎంగిడి 4 వికెట్లు, జాన్సన్ 2, రబాడా, కార్బిన్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘గాయ‌ప‌డ్డ సింహం’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

దట్టమైన నల్లమల అడవిలో వేలమంది..శ్రీశైలం యాత్ర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామర్‌తో పడేస్తున్న శ్రద్ధా దాస్‌.. నెట్టింట ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

హైదరాబాద్ : చార్మినార్ వద్ద ఆధ్యాత్మిక శోభ (ఫొటోలు)
photo 5

కుటుంబ వివాహ వేడుక.. తమిళనాడు ప్రముఖులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆత్మీయ పలకరింపు (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock to Chandrababu Guntur Court Grants Bail to Ambati Rambabu 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్ అంబటికి బెయిల్
Ponnavolu Sudhakar Reddy about Ambati Rambabu Bail 2
Video_icon

పుల్ హ్యాపీ.. అంబటి బెయిల్ పై పొన్నవోలు రియాక్షన్
Jada Sravan Kumar Slams Guntur Galla Madhavi Comments 3
Video_icon

అమ్మా ఆవేశం నీకే కాదు.. 2029 లో వచ్చే ఆవేశానికి చెంగు పట్టుకుని
Jada Sravan Kumar Satires On Pawan Kalyan Sanatana Dharma 4
Video_icon

వెనుక ఒక పిలకేసుకుని..సినిమా అనుకున్నావా?
TJR Sudhakar Babu About Chandrababu 2 Years Ruling 5
Video_icon

TJR : చంద్రబాబు పాలనపై సొంత ఎమ్మెల్యేల్లోనే అసంతృప్తి
Advertisement
 