 రన్‌వే నుంచి నేరుగా సముద్రంలోకి.. | Passenger aircraft in Somalia veers off runway during emergency landing at Mogadishu airport | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రన్‌వే నుంచి నేరుగా సముద్రంలోకి..

Feb 11 2026 4:46 AM | Updated on Feb 11 2026 4:49 AM

Passenger aircraft in Somalia veers off runway during emergency landing at Mogadishu airport

ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ వేళ అదుపుతప్పిన విమానం 

సోమాలియాలో ఘటన

మొగదిషు(సోమాలియా): టేకాఫ్‌ అయిన కొద్దిసేపటికే సాంకేతికలోపం తలెత్తడంతో విమానం వెంటనే ల్యాండింగ్‌కు ప్రయత్నించి రన్‌వే మీద అదుపుతప్పి ఎదురుగా ఉన్న సముద్రజలాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. మంగళవారం సోమాలియాలోని మొగదిషు నగరంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో మరణాల వివరాలు తెలియరాలేదు. ఘటన జరిగినప్పుడు విమానంలో దాదాపు 50 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. విషయం తెల్సి విమానాశ్రయ అత్యయక సిబ్బంది హుటాహుటిన తీరానికి చేరుకుని ముమ్మర సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. 

మొగదిషులోని ఆడెన్‌ అబ్దుల్లే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి గాల్కకోయో నగరానికి విమానం బయల్దేరిన 15 నిమిషాలకే సమస్య మొదలైందని, తప్పనిపరిస్థితుల్లో ల్యాండింగ్‌కు ప్రయత్నించగా రన్‌వే నుంచి పక్కకు జరిగి హిందూమహాసముద్ర జలాల్లోకి వెళ్లిందని ఆ దేశ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ అథారిటీ డైరెక్టర్‌ అహ్మెద్‌ మోవాలిమ్‌ చెప్పారు. ఘటనపై విమాన యాజమాన్యం ‘స్టార్‌స్కై ఏవియేషన్‌’ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. ఘటనపై దర్యాప్తు మొదలుపెట్టామని అధికారులు వెల్లడించారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎల్లో డ్రెస్‌లో నిహారిక కొణిదెల అందాలు (ఫొటోలు)
photo 2

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires on Chandrababu Lies 1
Video_icon

22 వ స్థానానికి పడిపోయిన ఏపీ.. పని తక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ
Union Minister Bandi Sanjay Letter to CM Revanth Reddy 2
Video_icon

సీఎం గారు.. మీకు మానవత్వం ఉందా? బండి సంజయ్ లేఖ
Sachivalayam Employees Fires On Chandrababu 3
Video_icon

Sachivalayam: 550 మందికి పైగా మరణించారు.. మేము మనుషులమే మాకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి..
Vellampalli Srinivas Strong Counter To Home Minister Anitha Over Police Lathi Charge On Devotees 4
Video_icon

శ్రీశైలంలో భక్తులపై లాఠీ ఛార్జి... హోంమంత్రి అనిత పై సంచలన కామెంట్స్
Prabhas Fans Sends Huge Biryani Parcel To Jio Hotstar 5
Video_icon

రెబల్ ఫ్యాన్స్ మజాకా... జియో హాట్ స్టార్‌కి బిర్యానీ ఆర్డర్లు
Advertisement
 