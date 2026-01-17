ఇండోనేషియాలో విమానం అదృశ్యం : శకలాలు లభ్యం

ఇండోనేషియాలోని మకాస్సర్ సమీపంలో అదృశ్యమైన ATR42-500 విమానం కూలిపోయిందా అనే అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. సమీపంలోని పర్వతంపై ఈ విమాన శకలాలను గుర్తించినట్టు విమాన ట్రాకింగ్ డేటా, స్థానిక మీడియా రిపోర్టుల ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఇండోనేషియా సముద్ర వ్యవహారాలు, మత్స్య మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించే ATR 42-500 సముద్రంపై తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతున్నప్పుడు రాడార్ నుండి అదృశ్యమైందని FlightRadar24 తెలిపింది. విమానం కనిపించకుండా పోయిందని, దానిచివరి సిగ్నల్ మకాస్సర్ విమానాశ్రయానికి ఈశాన్యంగా దాదాపు 20 కి.మీ (12 మైళ్ళు) దూరంలో 04:20UTC వద్ద రికార్డ్ అయిందని, రాడార్ కవరేజ్ కూడా మిస్ అయిందని ఎక్స్లో పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది.
😔 A government ATR 42-500 (PK-THT) on surveillance duty for Marine & Fisheries apparently went down in South Sulawesi today. Was flying Yogyakarta to Makassar, lost contact around 1:17pm over Maros, 11 souls on board. Search teams are out there now.
Thoughts and prayers for… pic.twitter.com/W8FwlRiOcA
— Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 17, 2026
We are following reports in local media that an ATR 42-500, registration PK-THT, is missing in Indonesia.
The aircraft was flying over the ocean at low altitude, so our coverage was limited. We received the last signal at 04:20 UTC, about 20 km northeast of Makassar Airport.… pic.twitter.com/7qSroxEXfT
— Flightradar24 (@flightradar24) January 17, 2026
స్థానిక మీడియా కవరేజ్ ప్రకారం, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ నుండి రూటింగ్ సూచనలు అందిన తర్వాత మకాస్సర్ విమానాశ్రయాన్ని సమీపిస్తున్నప్పుడు ATR 42‑500 రాడార్ నుండి అదృశ్యమైంది. విమానంలో ఎనిమిది మంది సిబ్బంది, ముగ్గురు ప్రయాణికులు సహా 11 మంది ఉన్నారు. అయితే ఇండోనేషియా అధికారులు ఈ ప్రమాద విషయాన్నిఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. మకాస్సర్లోని ఇండోనేషియా శోధన మరియు రెస్క్యూ ఏజెన్సీ ఆపరేషన్స్ హెడ్ ఆండి సుల్తాన్ స్థానిక మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఆ ప్రాంతానికి రెస్క్యూ బృందాలను పంపుతున్నట్లు చెప్పారు. విమానంలో ఉన్నవారి పరిస్థితి గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు.