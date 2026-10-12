 తల్లిదండ్రులకు ‘దైవం’ హోదా ఎందుకు? వృద్ధురాలి సూటి ప్రశ్న? | Woman Questions Why Parents are Called God? | Sakshi
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తల్లిదండ్రులకు ‘దైవం’ హోదా ఎందుకు? వృద్ధురాలి సూటి ప్రశ్న?

Oct 12 2026 11:58 AM | Updated on Oct 12 2026 12:03 PM

Woman Questions Why Parents are Called God?

సమాజంలో తల్లిదండ్రులను భగవంతుడితో సమానంగా చూస్తూ, వారిని గౌరవించాలనే భావన తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. అయితే, ఈ ఆలోచనా విధానాన్ని ‘తాయ్ సావిత్రి’ అనే వృద్ధురాలు తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. తల్లిదండ్రులను దైవ సమానులుగా చిత్రీకరించడం వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన, సంకుచిత స్వభావం దాగి ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

తల్లిదండ్రులు దేవుళ్లు ఎలా కాగలరని ఆమె ప్రశ్నించారు. ప్రతి మనిషిలోనూ వందలాది బలహీనతలు, లోపాలు ఉంటాయని, కొందరు కులపిచ్చి ఉన్నవారు, తాగుబోతులు లేదా అవినీతిపరులు కూడా కావచ్చని అన్నారు. వివాహం చేసుకుని పిల్లలకు జన్మనిచ్చినంత మాత్రాన ఆ చెడు లక్షణాలు మాయమైపోవని, పైగా వారు తమ పిల్లలకు కూడా అవే నేర్పించే ప్రమాదం ఉందని ఆమె అన్నారు.

లోపాలు అనేవి తల్లిదండ్రుల్లోనూ ఉండవచ్చు, పిల్లల్లోనూ ఉండవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ మన సమాజం తల్లిదండ్రులపై ‘దేవుడు’ అనే ముద్ర వేయడానికి గల అసలు కారణం.. పిల్లలు వారి ఆలోచనలను, తప్పులను ఏనాడూ ప్రశ్నించకుండా కట్టడి చేయడానికేనని ఆమె తేల్చిచెప్పారు. ఈ విశ్లేషణను పరిశీలిస్తే, తల్లిదండ్రులకు దైవ హోదా ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు తమ మనసులోని భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తీకరించలేకపోతున్నారని తెలుస్తోంది. వారి నిర్ణయాలపై అసమ్మతి తెలపడానికి భయపడే వాతావరణం ఏర్పడుతోంది. కాబట్టి, గుడ్డిగా ఆరాధించడం కంటే కూడా ఇరువైపులా ఒకరి మాట మరొకరు వింటూ, భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నా నిర్భయంగా చర్చించుకునే స్వేచ్ఛాయుత సంబంధం ఉండటమే ఆరోగ్యకరమైన పెంపకానికి నిదర్శనం.


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