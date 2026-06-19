 అధునాతన వీడియో క్రియేషన్‌కై.. 'ఏఐ-వర్య' | AI: Using AI-Varya For Advanced Video Creation | Sakshi
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అధునాతన వీడియో క్రియేషన్‌కై.. 'ఏఐ-వర్య'

Jun 19 2026 9:25 AM | Updated on Jun 19 2026 9:25 AM

AI: Using AI-Varya For Advanced Video Creation

AI టెక్నో స్పేస్‌

అవతార్‌ ఏఐ అభివృద్ధి చేసిన కొత్త వీడియో జనరేషన్‌ మోడల్‌ ‘వర్య’ మన దేశ ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ రంగంలో మరో అడుగు. అధునాతన వీడియో క్రియేషన్‌ సాధనాలను మరింత సులభంగా, వేగంగా, తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ‘వర్య’ ముఖ్యమైన ముందడుగుగా చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు.

సాధారణ టెక్ట్స్, సూచనలు, ఇమేజ్‌ల నుండి అధిక–నాణ్యత గల వీడియోలను రూపొందించడంలో ‘వర్య’ సహాయపడుతుంది. సాంకేతిక నైపుణ్యం, అధునాతన ఎడిటింగ్‌ పరిజ్ఞానం అవసరమయ్యే సంక్లిష్టమైన ఏఐ సాధనాల వలే కాకుండా ఎవరైనా సులభంగా ఉపయోగించేట్లుగా దీన్ని రూపొందించారు. తమకు ఏమి కావాలో యూజర్‌లు వివరించవచ్చు.

మన ఆలోచనలు, ఐడియాలను తక్షణమే రెడీ–టు–యూజ్‌ విజువల్‌ కంటెంట్‌గా మారుస్తుంది వర్య. తక్కువ ఖర్చుతో వీడియోలు రూపొందించాలనుకునే మార్కెటింగ్‌ టీమ్స్, స్టార్టప్‌లకు, ఇండిపెండెంట్‌ క్రియేటర్‌లకు ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది.

‘వర్య’ ముఖ్య బలం ఏమిటంటే ఇది మన దేశ సంస్కృతులు, వివిధ సందర్భాలను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలదు. మన పండగలు, సంప్రదాయ నేపథ్యాలు, రోజువారి జీవిత దృశ్యాలు, సుపరిచితంగా, సందర్భోచితంగా అనిపించడానికి ‘వర్య’కు రూపకల్పన చేశారు. దేశీయ మార్కెట్‌లను లక్ష్యంగా చేసుక్ను బ్రాండ్‌లు, ఏజెన్సీలకు ఇది మరింతగా ఉపయోగపడుతుంది.

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