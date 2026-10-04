గురువు విలువే సమాజ విలువ..

అక్టోబరు 5న ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం
ప్రతి విద్యార్థి మనిషిగా రూపొందడానికీ, సమాజానికి కావల సిన నైపుణ్యాలు, ఉత్తమ సమాజ నిర్మాణానికి దోహదపడే వ్యక్తిత్వం, పని–అభ్యసన సమ్మేళనం, జీవితానికి సిద్ధపడే వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికీ సాధికారత కలిగిన ఉపాధ్యాయుడు అవసరం. ఈ లక్ష్యాలను సాకారం చేసు కోవడం సమాజాలు ఉపాధ్యాయులను, ఉపా ధ్యాయ వృత్తిని ఎంత విలువైనదిగా భావిస్తా యనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నిజానికి, మనం ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చే విలువ, మనం భవిష్యత్ తరాలకు ఇచ్చే విలువను ప్రతిబింబిస్తుంది.
అరవై ఏళ్ల క్రితం, యునెస్కో, అంతర్జా తీయ కార్మిక సంస్థ (ఐఎల్ఓ) ఉపాధ్యాయుల స్థితికి సంబంధించిన సిఫార్సులను ఆమోదించాయి. బోధన అనేది ప్రజల గుర్తింపునకు అర్హమైన వృత్తి అని, దాని బాధ్యతలను నెర వేర్చడానికి అవసరమైన సహకారం, మద్దతు ఉండాలనే అభి ప్రాయాన్ని తెలియజేశాయి. అరవై ఏళ్ల తర్వాత కూడా, ఆ సిఫార్సుల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రాసంగికంగా ఉంది.
ఉపాధ్యాయులకు అండగా నిలబడటం అనేది వారు తమ పనిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి అవసరమైన పరిస్థి తులు ఉన్నాయని నిర్ధారించడంతో ప్రారంభమవుతుంది.
ఇందులో అధిక–నాణ్యతగల ఉపాధ్యాయ విద్య, శిక్షణ, నిరంతర వృత్తిపరమైన అభ్యాసానికి అవకాశాలు, సురక్షితమైన, సహాయకరమైన పని పరిస్థితులు ఉంటాయి.
అరవై ఏళ్ల తర్వాత కూడా...
ప్రపంచానికి 2030 నాటికి 5 కోట్ల అదనపు ఉపాధ్యా యులు అవసరమని అంచనా. కొత్త ఉపాధ్యాయులను నియ మించడం ఎంత అవసరమో, అనుభవజ్ఞులైన వారిని నిలుపు కోవడం, ప్రేరణాత్మకమైన, ప్రతిఫలదాయకమైన, స్థిరమైన వృత్తి మార్గాలను అందించేలా చూడటం కూడా అంతే అవసరం. ఇందులో మహిళా ఉపాధ్యాయులు నాయకత్వ స్థానాలను చేపట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. బోధనలో, బోధన ద్వారా లింగ సమానత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది నిరంతర లింగ వైరుధ్యాలు, అసమా నతలను పరిష్కరించడానికి చాలా అవసరం.
ఉపాధ్యాయుల అంతస్తు/స్థాయిని కాపా డటం, ప్రోత్సహించడం అనేది వృత్తి ప్రాము ఖ్యతను గుర్తించడం కంటే ఎక్కువ అవసరం. ఉపాధ్యాయుల స్థితికి సంబంధించిన సిఫార్సుల 60వ వార్షికోత్సవం జరుపు కొంటున్న సందర్భంలో ఉన్నాం. 1966 నాటి సిఫార్సులను సవరించడానికి... ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో బోధన వాస్తవాల్ని ప్రతిబింబించేలా చూడటంలో ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం మారలేదు.
నేడు, ఉపాధ్యాయులు కృత్రిమ మేధస్సుతో సహా వాతావరణ మార్పు, సంఘర్షణ, స్థానభ్రంశం, నిరంతర అసమానతలు, పెరుగుతున్న వైవిధ్యమైన అభ్యాస వాతావర ణాలతో రూపుదిద్దుకున్న ప్రపంచంలో విద్యార్థులకు విద్యను అందిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తి స్థాయిని ముందుకు తీసు కెళ్లడం ద్వారా... ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు, ప్రతిచోటా, మరింత అంకిత భావంతో పని చేసేలా అండగా నిలబడాలి.
– కె. వేణుగోపాల్, విద్యారంగ విశ్లేషకులు
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