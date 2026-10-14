 జోహోకు ఏఐ ఖర్చుల కష్టాలు | Zoho sridhar vembu AI Cost Crunch Why Salary Hikes Marketing Budgets Are on Hold | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జోహోకు ఏఐ ఖర్చుల కష్టాలు

Oct 14 2026 8:42 AM | Updated on Oct 14 2026 8:50 AM

Zoho sridhar vembu AI Cost Crunch Why Salary Hikes Marketing Budgets Are on Hold

కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) మౌలిక సదుపాయాలపై వ్యయాలు భారీగా పెరిగిపోతుండటం, సాఫ్ట్‌వేర్‌ పరిశ్రమలో అనిశ్చితి నెలకొనడంలాంటి అంశాల కారణంగా వార్షిక వేతనాల పెంపునకు ఈ ఏడాది విరామం ఇచ్చినట్లు దేశీ టెక్నాలజీ సంస్థ జోహో కార్పొరేషన్‌ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్‌ వెంబు తెలిపారు. అలాగే మార్కెటింగ్‌ వ్యయాలను కూడా తగ్గించుకున్నట్లు వివరించారు.

‘అంతర్జాతీయంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగంలో ఉద్యోగావకాశాల పరిస్థితి అంత ఆశావహంగా లేదు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ వ్యాపార భవిష్యత్తు అనిశ్చితిగా ఉంది. ఏఐ వల్ల ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి. డేటా సెంటర్లకు కావాల్సిన సర్వర్ల రేట్లు ఏకంగా 4 రెట్లు ఎగియడం, ఏఐ వినియోగం వేగంగా పెరగడం ఇందుకు కారణం. వీటిని కట్టడి చేసేందుకు మేము ప్రయతి్నస్తున్నాం. ఇక అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల కూడా సంక్లిష్ట పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి’ అని సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ఎక్స్‌లో చేసిన ఒక పోస్టులో ఆయన వివరించారు.

ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు ‘మా కంపెనీలో మార్కెట్‌ బడ్జెట్‌ను కుదించుకున్నాం. అలాగే ఈ ఏడాది వేతనాల పెంపు ఉండదని ఉద్యోగులకు తెలియజేశాం. దీన్ని నివారించలేకపోవడంపై వారిని క్షమాపణలు కోరాను. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నందుకు ఉద్యోగులకు కృతజ్ఞతలు’ అని శ్రీధర్‌ పేర్కొన్నారు. భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాల కోతను నివారించేందుకు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తామని, కానీ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాల పరిస్థితి అంత ఆశావహంగా కనిపించడం లేదని వివరించారు. తమను తాము సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దుకోవడంపై కసరత్తు చేస్తున్నామని, ఇది పని చేసిందా లేదా అనేది వచ్చే 3–5 ఏళ్లలో తెలుస్తుందన్నారు.

ఇదీ చదవండి: రచ్చకెక్కిన టీవీఎస్ ఫ్యామిలీ వార్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)
photo 2

‘గరివిడి లక్ష్మి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో వైభవంగా దసరా వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 