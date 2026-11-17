ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అశ్లీలతకు దగ్గరగా ఉండే లైంగిక సూచనలతో కూడిన పోస్టులు, హింసాత్మక దృశ్యాలు, అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ తగ్గించేందుకు మెటా చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా భారతీయ వినియోగదారుల అభిరుచులు, అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా కంటెంట్ సిఫార్సుల వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా తీర్చిదిద్దినట్లు ప్రకటించింది. ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతను మెరుగుపరచడం ద్వారా వినియోగదారులు చూడకూడదనుకునే కంటెంట్ను ముందుగానే గుర్తించి వారి ఫీడ్లోకి రాకుండా నియంత్రించడమే ఈ మార్పుల ప్రధాన ఉద్దేశమని సంస్థ వెల్లడించింది.
ఏఐతో ముందస్తు గుర్తింపు
ఇప్పటివరకు అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్పై వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేయడం, పోస్టులను దాచడం లేదా నాట్ ఇంట్రస్టెడ్ ఎంపికను ఉపయోగించిన తర్వాత వాటి ఆధారంగా చర్యలు తీసుకునే విధానానికి ప్రాధాన్యం ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు మరింత సామర్థ్యమున్న ఏఐ మోడళ్లను ఉపయోగించి కంటెంట్ను ముందుగానే విశ్లేషించే దిశగా మెటా అడుగులు వేస్తోంది. కంటెంట్ను వినియోగదారులు రిపోర్ట్ చేసే వరకు వేచి చూడకుండా సిఫార్సుల మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉందా లేదా అన్నది సాంకేతిక వ్యవస్థలు పరిశీలిస్తాయి.
అంతేకాకుండా భారతీయ వినియోగదారులు తమకు కనిపించకూడదని భావిస్తున్న కంటెంట్ను మరింత సమర్థంగా గుర్తించేలా ప్రత్యేకంగా వ్యవస్థలను మెరుగుపరిచినట్లు మెటా తెలిపింది. ఈ మార్పుల తర్వాత భారత్లో వినియోగదారులు తమకు సిఫార్సు చేసిన కంటెంట్పై ఫిర్యాదులు చేయాల్సిన అవసరం ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే సుమారు 50 శాతం తగ్గినట్లు సంస్థ పేర్కొంది.
పూర్తిస్థాయి నిషేధం కాదు..
ఇక్కడ వినియోగదారులు ఒక కీలకమైన విషయాన్ని గుర్తించాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో లైంగిక సూచనలు కలిగిన లేదా హింసాత్మక అంశాలున్న ప్రతి పోస్టును మెటా తొలగించడం లేదు. ఈ చర్య ప్రధానంగా వినియోగదారులు అనుసరించని (ఫాలో చేయని) ఖాతాల నుంచి వచ్చే సిఫార్సు కంటెంట్కు వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా రీల్స్, ఎక్స్ప్లోర్, ఫీడ్ విభాగాల్లో ఇలాంటి కంటెంట్ ప్రదర్శనను తగ్గించనుంది.
టీనేజర్లకు ప్రత్యేక రక్షణ
మైనర్ల ఆన్లైన్ భద్రతపైనా మెటా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. భారత్లో టీన్ అకౌంట్లను ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో 18 ఏళ్లలోపు వినియోగదారులను వయసుకు తగిన కంటెంట్ మార్గదర్శకాల ఆధారంగా రూపొందించిన 13+ సెట్టింగ్లో ఆటోమేటిక్గా ఉంచుతున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. తద్వారా టీనేజర్లకు అనుచితమైన కంటెంట్ చేరకుండా అదనపు నియంత్రణలు అమలవుతాయి.
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