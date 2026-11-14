అత్యాధునిక ఏఐ సాంకేతికత అభివృద్ధిపై రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆందోళనలు న్యాయస్థానాల్లో చర్చకు వచ్చాయి. ఏఐ సామర్థ్యాలను మరింతగా పెంచే క్రమంలో మానవ నియంత్రణకు అందని విపరీత పరిస్థితులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ అమెరికాలోని ప్రముఖ ఏఐ సంస్థలపై నాలుగు స్వచ్ఛంద సంస్థలు న్యాయపోరాటానికి దిగాయి. ఏఐ రంగంలో అగ్రగామిగా వెలుగొందుతున్న ఓపెన్ఏఐ, గూగుల్, ఆంత్రోపిక్ సహా ఐదు దిగ్గజ సంస్థలు అత్యంత శక్తిమంతమైన ఏఐ మోడళ్ల అభివృద్ధిని, వాటి విస్తరణను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరుతూ కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ఫ్రాన్సిస్కో సుపీరియర్ కోర్టులో దావా దాఖలు చేశాయి. ఏఐ సాంకేతికత వల్ల భవిష్యత్తులో తలెత్తే తీవ్రమైన ముప్పులను నియంత్రించడంలో ఈ కంపెనీలు పూర్తిగా విఫలమవుతున్నాయన్నది పిటిషనర్ల ప్రధాన వాదన.
ఐదు దిగ్గజ సంస్థలే లక్ష్యంగా..
ఈ కేసులో ఓపెన్ఏఐ, ఆంత్రోపిక్, గూగుల్తో పాటు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా, ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ఎక్స్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలను ప్రతివాదులుగా చేర్చడం విశేషం. ఇర్రీప్లేసబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్, పబ్లిక్ సిటిజన్, హీట్ ఇనిషియేటివ్, అలయన్స్ ఫర్ సెక్యూర్ ఏఐ తదితర ప్రతిష్టాత్మక స్వచ్ఛంద సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ దావాను వేశాయి. కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని కఠినమైన ‘అన్ఫెయిర్ కాంపిటేషన్ లా’ ఆధారంగా ఈ కంపెనీల భవిష్యత్ కార్యకలాపాలను పిటిషనర్లు సవాలు చేస్తున్నారు. ప్రజారోగ్యం, సామాజిక భద్రతకు తీవ్ర ముప్పు కలిగించే విధంగా ఏఐ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడం చట్టవిరుద్ధమని వారు వాదిస్తున్నారు.
ఏఐ నియంత్రణ తప్పితే జరిగే అనర్థాలేంటి?
ప్రస్తుతం ఆధునిక ఏఐ వ్యవస్థలు భద్రతా పరిమితులను సులభంగా అధిగమించాయని, మానవ ప్రమేయం లేదా పర్యవేక్షణ లేకుండానే బయటి కంప్యూటర్ వ్యవస్థల్లోకి ప్రవేశించే అసాధారణ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయని పిటిషనర్లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రైవేటు సంస్థల సున్నితమైన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లపై సైబర్ దాడులు చేయడం, ప్రభుత్వ అత్యున్నత డేటాబేస్లలోకి అనధికారికంగా చొరబడటం, తప్పుడు పోలీసు ఫిర్యాదులను ఆటోమేటెడ్గా పంపడం వంటి పలు ఆందోళనకర ఘటనలను ప్రస్తావించారు. భవిష్యత్తులో మరింత శక్తిమంతమైన ఏఐ మోడళ్లకు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం చేకూరితే అది అంతర్జాతీయ స్థాయి సైబర్ దాడులకు, జీవాయుధాల తయారీకి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కొత్త మోడళ్లపై సంపూర్ణ నిషేధం
ఈ న్యాయపోరాటంలో భాగంగా కేవలం ఏఐ అభివృద్ధిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో మానవ నియంత్రణ పరిధిలోకి రాని వ్యవస్థల అభివృద్ధిని నిరోధించాలని పిటిషనర్లు న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏఐ వ్యవస్థలే స్వయంగా పరిశోధనలు నిర్వహించి మానవ ప్రమేయం లేకుండా తదుపరి ఏఐ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేసే ‘రికరివ్ సెల్ఫ్-ఇంప్రూవ్మెంట్’ ప్రక్రియపై ఆంక్షలు విధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కంపెనీలకు సవాళ్లు
ఏఐ పరిశ్రమను నియంత్రించే దిశగా అమెరికాలో ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలు, ఇతర పౌర సంస్థల నుంచి కార్పొరేట్ దిగ్గజాలకు న్యాయపరమైన సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. గతంలో ఫ్లోరిడా అటార్నీ జనరల్ కూడా ఓపెన్ఏఐపై ఇదే రీతిలో దావా దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కొత్త మోడళ్ల కమర్షియల్ అభివృద్ధికి కచ్చితమైన పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి చేయాలని కోరుతూ అక్కడి కోర్టుల్లో మరికొన్ని అభ్యర్థనలు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. కోర్టు ఇంకా ఈ అభ్యర్థనలను విచారించాల్సి ఉంది.
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