రక్తం కక్కిన సిక్సర్ల వీరుడి ఆర్థిక పాఠాలు!

భారత క్రికెట్ చరిత్రలో సిక్సర్ల కింగ్గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆల్రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్. 2007 టీ20 ప్రపంచకప్లో ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లతో ప్రపంచ క్రికెట్ను ఉర్రూతలూగించినా, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్గా నిలిచి భారత్కు 28 ఏళ్ల తర్వాత కప్పు అందించినా.. అది యువరాజ్ ప్రతిభకు ఒక వైపు మాత్రమే. మైదానం వెలుపల ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ మహమ్మారితో ఆయన చేసిన పోరాటం, ఆ తర్వాత వ్యాపారవేత్తగా, సామాజిక సేవకుడిగా ఆయన మారిన తీరు నేటి యువతరానికి స్ఫూర్తిదాయకం.
మృత్యువును జయించిన సంకల్పం
2011 ప్రపంచకప్ సమయంలో రక్తం కక్కుతూనే దేశం కోసం ఆడిన యువరాజ్కు, ఊపిరితిత్తుల మధ్య భాగంలో అరుదైన జెర్మ్ సెల్ క్యాన్సర్ (మీడియాస్టైనల్ సెమినోమా) ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. అమెరికాలో కీమోథెరపీ చికిత్స తీసుకున్న ఆయన మృత్యువును జయించి తిరిగి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టడం క్రీడా చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతం. ఈ విషయాలను బీసీసీఐ, ఐసీసీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించాయి.
యువరాజ్ జీవితం నేర్పుతున్న పాఠాలు
చిన్నతనంలో రోలర్ స్కేటింగ్లో జాతీయ స్థాయి పతకాలు సాధించినప్పటికీ క్రికెట్పై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టేందుకు తండ్రి సూచన మేరకు స్కేటింగ్ను వదులుకున్నారు. ఒక గొప్ప లక్ష్యం కోసం ఇష్టమైన మరో దాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడాలి.
ఒత్తిడి సమయాల్లో రాణించాలంటే ముందే కఠోర సాధన చేయాలి. కీలక మ్యాచ్ల్లో యువరాజ్ నిలకడకు ఆయన నిరంతర శ్రమే కారణం.
సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పాటు మనుషులను అర్థం చేసుకోవడం, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కెరీర్కు ఎంతో ముఖ్యం.
2007 టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్తో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ఆగ్రహాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని స్టువర్ట్ బ్రాడ్ బౌలింగ్లో వరుసగా ఆరు సిక్సర్లు బాదారు. కోపాన్ని విధ్వంసంగా కాకుండా లక్ష్యసాధనకు ఇంధనంగా వాడుకోవాలి.
క్యాన్సర్ చికిత్స సమయంలో తాను అనుభవించిన వేదన మరెవరికీ కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో సామాజిక సేవ వైపు అడుగులు వేశారు.
సమస్యను స్వయంగా ఎదుర్కొన్న వారికే దాని పరిష్కారం బాగా తెలుస్తుంది. ఆరోగ్య రంగంలో ఉన్న లోపాలను గుర్తించిన ఆయన ఆ రంగాల్లోనే స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించారు.
వ్యాపార విజయాలను సామాజిక కార్యక్రమాలకు అనుసంధానించడం ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలకు శాశ్వత ఆర్థిక భరోసా కల్పించవచ్చని నిరూపించారు.
వ్యాపారవేత్తగా, సేవకుడిగా కొత్త ఇన్నింగ్స్
క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన తర్వాత యువరాజ్ YouWeCan Ventures ద్వారా ఆరోగ్య సంరక్షణ, డయాగ్నస్టిక్స్, పోషకాహార రంగాల్లోని స్టార్టప్ల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. Healthians, Wellversed వంటి సంస్థలకు అండగా నిలిచారు. మరోవైపు, ఆయన స్థాపించిన YouWeCan Foundation అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పించడం, ముందస్తు పరీక్షలు నిర్వహించడం, పేద రోగులకు చికిత్స అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
రూ.291 కోట్ల సంపదపై స్పష్టత
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, యువరాజ్ సింగ్ నికర సంపద సుమారు రూ.291 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అయితే, యువరాజ్ వ్యక్తిగత ఆస్తులు లేదా ఆదాయానికి సంబంధించి ఆయన తరఫున ఎలాంటి అధికారిక ఆర్థిక ప్రకటన వెలువడలేదు కాబట్టి, దీనిని కేవలం అంచనాగా మాత్రమే చూడాలి. అంకెలు, ఆస్తుల విలువ ఎలా ఉన్నా కష్టాలను చూసి కుంగిపోకుండా వాటినే తన బలంగా మార్చుకుని మైదానంలోనే కాకుండా నిజ జీవితంలోనూ విజేతగా నిలిచిన యువరాజ్ సింగ్ ప్రయాణం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం.
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