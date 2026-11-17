ఐపీఎల్కు గుడ్బై చెప్పిన మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ రూ.1,000 కోట్లకు పైగా సంపద ఉందన్న ప్రచారంలో వాస్తవమెంత? ఆకో(ACKO) నుంచి మలబార్ గోల్డ్ వరకు.. ఆటోమొబైల్ రంగం నుంచి ఫిన్టెక్ వరకు ఆయన వ్యాపార ప్రయాణం ఎలా విస్తరించింది? ఏయే కంపెనీలు ఆయనపై నమ్మకంతో కోట్లాది రూపాయల మార్కెటింగ్ ప్రచారాలు చేస్తున్నాయి? క్రికెట్ కెరీర్కు తెరపడినా ‘కెప్టెన్ కూల్’ బ్రాండ్ విలువ ఎందుకు తగ్గడం లేదు? ధోనీ ఆస్తులు, పెట్టుబడులు, బ్రాండ్ ఒప్పందాల వెనుక ఉన్న అసలు బిజినెస్ లెక్కలేమిటో కింద చూద్దాం.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో తన సుదీర్ఘ ప్రస్థానానికి టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ముగింపు పలికారు. 18 సీజన్లపాటు ఆటగాడిగా, కెప్టెన్గా అభిమానులను అలరించిన ధోనీ ఇకపై ఐపీఎల్ బరిలో కనిపించబోరు. అయితే ఆటగాడిగా సంపాదించిన గుర్తింపును పెట్టుబడులు, వ్యాపార సంస్థలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల రూపంలో ఆర్థిక సామ్రాజ్యంగా మార్చుకున్న ధోనీకి రిటైర్మెంట్ కొత్త వాణిజ్య అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టే పరిణామంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కాగా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ధోనీ 2027 సీజన్ నుంచి జట్టుకు మెంటార్గా వ్యవహరించనున్నారు.
రూ.1,000 కోట్ల ఆస్తులా? అసలు లెక్కలేమిటి?
ధోనీ సంపదపై వ్యాపార, క్రీడా మీడియా సంస్థల్లో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. 2026లో ప్రచురితమైన మీడియా అంచనాల ప్రకారం ఆయన నికర సంపద రూ.1,060 కోట్ల నుంచి రూ.1,200 కోట్ల మధ్య ఉండవచ్చని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ధోనీ వ్యక్తిగత ఆస్తులు, అప్పులు, పెట్టుబడులు, కంపెనీల్లో వాటాల ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువను వెల్లడించే సమగ్ర ఆర్థిక నివేదిక బహిరంగంగా అందుబాటులో లేదని గమనించాలి. అందువల్ల రూ.1,000 కోట్లకు పైబడిన సంపద అనేది నిర్ధారిత అధికారిక గణాంకం కాదు. ఇది ఒక అంచనాగా మాత్రమే పరిగణించాలి.
క్రికెట్ సంపాదనే కాదు..
ధోనీ సంపదను అర్థం చేసుకోవాలంటే కేవలం క్రికెట్ ఆదాయాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోకూడదు. ఐపీఎల్ కాంట్రాక్టులు, బ్రాండ్ ప్రకటనలు, వ్యాపార సంస్థల్లో పెట్టుబడులు, సొంత బ్రాండ్లు, క్రీడా ఫ్రాంచైజీల్లో వాటాలు, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి విభిన్న ఆదాయ మార్గాలను పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా ఆయన పెట్టుబడుల వ్యూహంలో వినియోగదారుల మార్కెట్, ఫిన్టెక్, ఆటోమొబైల్, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ, డ్రోన్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాలకు ప్రాధాన్యం కనిపిస్తోంది.
పెట్టుబడుల నుంచి సొంత వ్యాపారాల వరకు..
ధోనీ వ్యాపార ప్రయాణంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన సంస్థ ఆకో(ACKO). ఈ డిజిటల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలో ఆయన కేవలం బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మాత్రమే కాదు. తన కుటుంబ కార్యాలయం మిడాస్ డీల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారుగా కూడా చేరారు. మోటార్, ఆరోగ్య, ప్రయాణ బీమా ఉత్పత్తుల విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ఆకోతో ఆయన అనుబంధం పెట్టుబడి, ప్రచారం అనే రెండు కోణాల్లోనూ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
డ్రోన్ టెక్నాలజీలో..
ఇక గరుడా ఏరోస్పేస్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ సంస్థలోనూ ధోనీ పెట్టుబడులు పెట్టారు. కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించడం ద్వారా వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక అవసరాలు, డ్రోన్ సేవల వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లో భాగమయ్యారు. ఖాతాబుక్(Khatabook) వంటి చిన్న వ్యాపారులకు డిజిటల్ లావాదేవీలు, అకౌంటింగ్ సేవలందించే ఫిన్టెక్ సంస్థలోనూ ఆయన పెట్టుబడిదారుగా, ప్రచారకర్తగా గుర్తింపు పొందారు.
ఈమోటోరాడ్(EMotorad) ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్ల సంస్థ, 7Ink Brews ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ సంస్థ, Shaka Harry ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ బ్రాండ్, HomeLane హోమ్ ఇంటీరియర్స్ సంస్థ, CARS24 వాడిన కార్ల కొనుగోలు, విక్రయాల డిజిటల్ వేదిక వంటి వ్యాపారాలతోనూ ధోనీ అనుబంధం ఉన్నట్లు వ్యాపార రంగంలో ప్రచురితమైన వివరాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే వీటిలో ప్రతి సంస్థలో ఆయన ప్రస్తుత వాటా శాతం, పెట్టుబడి విలువ, తాజా ఈక్విటీ స్థితి బహిరంగంగా నిర్ధారణ అవ్వలేదు.
బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న కంపెనీలు
ధోనీ వాణిజ్య విలువకు ప్రధాన ఆధారం బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు. ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని విశ్వసనీయత, ప్రశాంతత, నిర్ణయాత్మకత, వివాదాలకు దూరంగా ఉండే స్వభావం కంపెనీలకు ప్రత్యేకమైన మార్కెటింగ్ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తున్నాయి. 2025–2026లో వెలువడిన కంపెనీల ప్రకటనలు, అధికారిక ప్రచార వివరాల ఆధారంగా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్న కంపెనీల వివరాలు..
Malabar Gold and Diamonds
DRiV (Tenneco)- ఆటోమొబైల్ విడిభాగాల విభాగంలో కంపెనీ జాతీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ధోనీని నియమించింది.
ACKO- బీమా రంగంలో పెట్టుబడిదారుగా, బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కొనసాగుతున్నారు.
Dettol
Eurogrip Tyres- 2025 మార్చిలో టీవీఎస్ శ్రీచక్ర అధికారికంగా ధోనీని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రకటించింది.
వీటితో పాటు Citroen, Lay's, Mastercard, Gulf Oil, Orient Electric, CARS24, EMotorad, Garuda Aerospace, Khatabook వంటి బ్రాండ్ల ప్రచారాల్లోనూ ధోనీ భాగస్వామిగా ఉన్నారు. అయితే ప్రతి కంపెనీతో ఒప్పందం గడువు, పునరుద్ధరణ వివరాలు బహిరంగంగా అందుబాటులో లేవు.
సొంత బ్రాండ్లు.. క్రీడా వ్యాపారాల్లోనూ వాటాలు
ధోనీ తన పేరును ఇతర కంపెనీల ప్రచారానికి మాత్రమే పరిమితం చేయలేదు. స్వయంగా వ్యాపార రంగంలోనూ అడుగుపెట్టారు.
SEVEN: క్రీడా దుస్తులు, స్పోర్ట్స్ లైఫ్స్టైల్ విభాగంలో ధోనీకి అనుబంధమున్న బ్రాండ్.
SportsFit World: ఫిట్నెస్, వ్యాయామ కేంద్రాల వ్యాపారంతో అనుబంధం.
Copter7: 7Ink Brews ద్వారా పరిచయమైన పానీయాలు, చాక్లెట్ల ఉత్పత్తుల బ్రాండ్. ధోనీ హెలికాప్టర్ షాట్, జెర్సీ నంబర్ 7 నుంచి ఈ పేరు వచ్చింది.
Dhoni Entertainment: సినిమా నిర్మాణ రంగంలో ఆయన వ్యాపార సంస్థ.
క్రీడా జట్లు: Chennaiyin FC, Ranchi Rays, Mahi Racing Team India వంటి క్రీడా సంస్థలతోనూ ఆయనకు యాజమాన్య అనుబంధం ఉన్నట్లు కొన్ని వ్యాపార నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
ధోనీ బ్రాండ్ విలువపై రిటైర్మెంట్ ప్రభావం ఎంత?
వ్యాపార కోణంలో చూస్తే ధోనీ రిటైర్మెంట్ అనేది ఆయన మార్కెట్ విలువ తగ్గుతుందని సూచించే పరిణామం కాదు. వాస్తవానికి ఆటగాడిగా మైదానంలో కనిపించకపోయినా క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆయనకున్న ఆదరణ, సీఎస్కేతో కొనసాగనున్న మెంటార్ పాత్ర, వ్యాపార రంగంలో ఇప్పటికే ఏర్పరుచుకున్న గుర్తింపు ఆయనకు కొత్త వాణిజ్య అవకాశాలను కల్పించవచ్చు.
ప్రకటనల మార్కెట్లో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి విలువను నిర్ణయించేది కేవలం ఆయన ప్రస్తుత ప్రదర్శన కాదు. వినియోగదారుల విశ్వాసం, బ్రాండ్తో అనుసంధానం, ప్రచార ప్రభావం, ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు వంటి అంశాలు కూడా కీలకం. ధోనీ విషయంలో ఈ అంశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఆటోమొబైల్, బీమా, ఫిన్టెక్, వినియోగ వస్తువులు, ఆభరణాలు వంటి విభిన్న రంగాల్లో ఆయనకు అనుబంధం ఉండటం మరో ప్రత్యేకత. అయితే రూ.1,000 కోట్లకు పైగా సంపద ఉందన్న అంచనాలను, ప్రకటనల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని, కంపెనీల్లో పెట్టుబడుల విలువను ఒకే గణాంకంగా కలపకూడదు. బ్రాండ్ ఒప్పందాల పారితోషికాలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో గోప్యంగా ఉంటాయి.
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