జొహన్నెస్బర్గ్ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో బంగ్లాదేశ్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ లిట్టన్ దాస్ అద్భుతమైన సెంచరీతో చెలరేగాడు. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్కు దిగిన బంగ్లాదేశ్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 121 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన లిట్టన్.. తౌహీద్ హృదయ్ తో కలిసి జట్టును ఆదుకున్నాడు.
వీరిద్దరూ ఆరో వికెట్కు ఏకంగా 206 పరుగుల రికార్డు భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఈ క్రమంలో లిట్టన్ దాస్ తన 8వ టెస్టు సెంచరీ మార్క్ను నమోదు చేశాడు. ఓవరాల్గా 179 బంతులు ఎదుర్కొన్న లిట్టన్.. 14 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 120 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ఈ అద్బుత నాక్తో అతడు పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
దక్షిణాఫ్రికా గడ్డపై టెస్టుల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన ఆసియా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్గా లిట్టన్ దాస్ (120) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. గతంలో ఈ రికార్డు కేఎల్ రాహుల్ (101) పేరిట ఉండేది.
సఫారీ గడ్డపై ఆసియా కీపర్ల అత్యధిక స్కోర్లు ఇవే
లిట్టన్ దాస్-120
కేఎల్ రాహుల్-101
ఎంఎస్ ధోని-90
కుమార సంగక్కర-89
అదదేవిధంగా ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (WTC) చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన కీపర్ల జాబితాలో లిట్టన్ దాస్(5) రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా కీపర్ కైల్ వెర్రెయిన్ (4)ను లిట్టన్ అధిగమించాడు. ఈ జాబితాలో రిషబ్ పంత్(6) అగ్రస్దానంలో ఉన్నాడు.
డబ్ల్యూటీసీలో బంగ్లాదేశ్ తరఫున అత్యధిక సెంచరీలు (6) చేసిన బ్యాటర్గా లిట్టన్ అగ్రస్థానానికి ఎగబాకాడు. ఈ క్రమంలో ముష్ఫికర్ రహీమ్ (5), నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో (5)లను అతను వెనక్కి నెట్టాడు. మోమినుల్ హక్ (3), తౌహీద్ హృదయ్ (2) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
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