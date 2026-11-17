టీమిండియా దిగ్గజ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని తన ఐపీఎల్ ప్రయాణాన్ని ముగించాడు. ఆటగాడిగా ధోని ఐపీఎల్కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు మంగళవారం సీఎస్కే యాజమాన్యం 'ఎక్స్' వేదికగా ప్రకటించింది. మోకాలి గాయాలు, ఫిట్నెస్ సమస్యల కారణంగా ఐపీఎల్లో ధోని ఇకపై ఆటగాడిగా కొనసాగడని సీఎస్కే తెలిపింది. ఆటగాడిగా తప్పుకున్నప్పటికీ ధోని చెన్నై సూపర్కింగ్స్కు వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్లో మెంటార్గా వ్యవహరించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
కాగా ధోని హయాంలో సీఎస్కే ఐదు ఐపీఎల్ ట్రోఫీలు, రెండు చాంపియన్స్ లీగ్ ట్రోఫీలు అందించిన సంగతి తెలిసిందే. టీమిండియాకు విజయవంతమైన కెప్టెన్గా పేరున్న ధోని ఐపీఎల్లోనూ కెప్టెన్గా సూపర్ సక్సెస్ను చవిచూశాడు. టీమిండియాకు రెండు ఐసీసీ ప్రపంచకప్లు అందించిన ధోని 2008 తొలి సీజన్ మొదలు ఇప్పటిదాకా సీఎస్కేతోనే కొనసాగాడు.
సీఎస్కేపై నిషేధం పడడంతో మధ్యలో రెండు సీజన్లు రైజింగ్ పూణె సూపర్జెయింట్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 18 ఏళ్ల ఐపీఎల్ కెరీర్లో ధోని 278 మ్యాచ్లాడి 137.4 స్ట్రైక్రేట్తో 5,439 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 24 అర్థశతకాలున్నాయి.
అయితే ఐపీఎల్కు ధోని రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంపై సీఎస్కే యాజమాన్యం ఎక్స్ వేదికగా భావోద్వేగ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ‘జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే లభించే అద్భుత ఆటగాడు ఎంఎస్ ధోని. ఇకపై మెంటార్గా కొత్త పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ మెంటర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
లెక్కలేనన్ని విజయాలు, సవాలుతో కూడిన సమయాలు, మన హృదయాల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే జ్ఞాపకాల్లో ధోని మొదటి నుంచి మా ప్రయాణంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. మమ్మల్ని విజయపథంలో నడిపించడం నుంచి సూపర్ కింగ్స్ తర్వాతి తరానికి మార్గనిర్దేశం చేయడం వరకు 'తలా' ఎల్లప్పుడూ మా గుర్తింపులో భాగంగా ఉంటారు. ఇక చెన్నై ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఇల్లే.’ అని ట్వీట్ చేసింది.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
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