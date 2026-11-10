హామిల్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్, భారత్ మధ్య జరగాల్సిన మూడో వన్డే మ్యాచ్ ఒక్క బంతి పడకుండానే వర్షంతో రద్దయింది. ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురవడంతో మ్యాచ్ రద్దుకే అంపైర్లు మొగ్గు చూపారు. దీంతో ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో భారత్ ప్రస్తుతం 2-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
అయితే మ్యాచ్ జరగనప్పటికీ, టీమిండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లి మాత్రం ఒక అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అదేంటంటే, న్యూజిలాండ్ గడ్డపై ఎక్కువ వన్డేలు ఆడిన భారత క్రికెటర్ల జాబితాలో కోహ్లి మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనిని అధిగమించాడు. ధోని ఇప్పటివరకు కివీస్ గడ్డపై 15 వన్డేలు ఆడగా.. తాజాగా హామిల్టన్ వేదికగా రద్దయిన వన్డే కోహ్లికి న్యూజిలాండ్లో 16వ వన్డే మ్యాచ్.
ఓవరాల్ జాబితాలో కోహ్లి నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. కోహ్లి కంటే ముందు జవగళ్ శ్రీనాథ్ (22 వన్డేలు), మహ్మద్ అజారుద్దీన్ (19 వన్డేలు), రోహిత్ శర్మ (17 వన్డేలు) తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నారు. మరో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నప్పటికీ కోహ్లి నాలుగో స్థానంలోనే ఉండనున్నాడు.
టీమిండియా మరోసారి కివీస్ పర్యటనకు వచ్చినప్పటికీ, అప్పటివరకు కోహ్లి ఆడడం అనుమానమే. వచ్చే ఏడాది వన్డే ప్రపంచకప్ అనంతరం కోహ్లి అంతర్జాతీయ కెరీర్కు పూర్తిగా వీడ్కోలు పలికే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో కోహ్లి కివీస్ గడ్డపై 18 వన్డేలతో నిలవనున్నాడు. మరోవైపు రోహిత్ శర్మ మాత్రం 19 వన్డేలతో అజారుద్దీన్తో కలిసి సంయుక్తంగా నిలవనున్నాడు. ఇరుజట్ల మధ్య నాలుగో వన్డే శుక్రవారం జరగనుంది.
మిగిలిన రెండు వన్డేలకు కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్
సిరీస్లో మిగిలిన రెండు వన్డేలు నవంబర్ 13, 15 తేదీల్లో జరుగనున్నాయి. ఈ రెండు మ్యాచ్లకు వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తదుపరి జరుగబోయే టెస్ట్ సిరీస్కు సన్నద్దం కావాల్సి ఉండటంతో ముందుగానే ఈ మార్పును ప్రకటించారు.
నవంబర్ 19 నుంచి టెస్టు సిరీస్
వన్డే సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. నవంబర్ 19న వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ వేదికగా తొలి టెస్టు మొదలవుతుంది. చివరి టెస్టు నవంబర్ 27 నుంచి క్రైస్ట్చర్చ్లోని హాగ్లీ ఓవల్లో జరగనుంది.
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