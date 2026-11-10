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8:05 గంటలు- వర్షం తగ్గుముఖం పట్టడంతో పిచ్పై నుంచి కవర్లు తొలగిస్తున్నారు. మరి కాసేపట్లో టాస్పై సమాచారం రావచ్చు.
భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య ఇవాళ హ్యామిల్టన్ వేదికగా మూడో వన్డే జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు కూడా వరుణుడు అడ్డంగా మారాడు. తొలి రెండు వన్డేలకు కూడా వర్షం కారణంగా అంతరాయాలు ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ మ్యాచ్ల్లో ఫలితాలు భారత్కు అనుకూలంగా రావడంతో ఐదు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో భారత్ ప్రస్తుతం 2-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.
ఇవాల్టి ఈ మ్యాచ్కు వరుణ గండం మరింత ఎక్కువగా ఉందని వాతావరణ శాఖ నివేదించింది. మ్యాచ్కు ముందే వర్షం పలకరించడంతో టాస్ కూడా పడలేదు. భారతకాలమానం ప్రకారం టాస్ ఉదయం 7 గంటలకు పడాల్సి ఉండింది. అయితే 7:10కి కూడా టాస్ సమాచారం లేదు.
దీనికి ముందే వర్షం రావడంతో అప్పుడు టాస్ 7:32కు పడుతుందని క్రిక్బజ్ నివేదించింది. ప్రస్తుతానికి టాస్పై ఎలాంటి సమాచారం లేదు. వర్షం కురుస్తుండటంతో పిచ్పై కవర్లు ఉంచారు.
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