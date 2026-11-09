 సిరీస్ పోతే పోయింది.. బంగ్లా బ్యాటర్ ఖాతాలో ఆల్‌టైమ్ రికార్డు | Bangladesh Batter-Towhid Hridoy-All-Time-Test Record-Vs WI-2nd-Test | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిరీస్ పోతే పోయింది.. బంగ్లా బ్యాటర్ ఖాతాలో ఆల్‌టైమ్ రికార్డు

Nov 9 2026 7:47 PM | Updated on Nov 9 2026 7:55 PM

Bangladesh Batter-Towhid Hridoy-All-Time-Test Record-Vs WI-2nd-Test

Photo Credit: Twitter

సొంతగడ్డపై టెస్టు సిరీస్‌ను 0-1తో వెస్టిండీస్‌కు కోల్పోయిన బంగ్లాదేశ్ రెండో టెస్టులో మాత్రం రికార్డులు కొల్లగొట్టింది. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్ తౌహిద్ హృదోయ్ ఒక అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రెండో టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అజేయ డబుల్ సెంచరీ (242 నాటౌట్‌), రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 82 పరుగులు చేశాడు. ఓవరాల్‌గా రెండు ఇన్నింగ్స్‌లు కలిపి 324 పరుగులు చేశాడు. 

బంగ్లాదేశ్ తరఫున ఒక టెస్టు మ్యాచ్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా తౌహిద్ హృదోయ్ తొలి స్థానంలో నిలిచాడు. గతంలో ఈ రికార్డు మోమినుల్ హక్ పేరిట ఉండేది. 2018లో శ్రీలంకతో టెస్టు మ్యాచ్‌లో మోమినుల్ హక్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 176 పరుగులు, రెండో ఇన్నిం‍గ్స్‌లో 105 పరుగులు సాధించాడు. ఓవరాల్‌గా రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనూ సెంచరీలు చేసిన మోమినుల్ 281 పరుగులు సాధించాడు. 

ఇదే ఇప్పటివరకు బంగ్లా తరఫున అత్యుత్తమంగా ఉండేది. తాజాగా ఆ రికార్డును తౌహిద్ సవరించడంతో మోమినుల్ రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఇక మూడో స్థానంలో నజ్ముల్ హసన్ షాంటో 273 పరుగులు (తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 148, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 125 నాటౌట్‌) సాధించాడు.

ఇక 2021లో బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు వచ్చిన వెస్టిండీస్ అప్పుడు కూడా టెస్టు సిరీస్‌ను ఎగరేసుకుపోయింది. తాజాగా మరోసారి టెస్టు సిరీస్‌ను నెగ్గిన విండీస్ జట్టు.. బంగ్లాదేశ్ డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ అవకాశాలను మరింత క్లిష్టతరం చేసింది. విండీస్‌తో సిరీస్ ముగించుకున్న బంగ్లాదేశ్ తర్వాత సౌతాఫ్రికాలో పర్యటించనుంది. రెండు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా ఇరుజట్ల మధ్య తొలి టెస్టు సెంచూరియన్ వేదికగా నవంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.

ఇదీ చదవండి: కెప్టెన్‌గా రీఎంట్రీ.. ‘ట్రోఫీని ఇంటికి తీసుకొస్తా’

Asia Cup: శ్రీలంకను చిత్తుగా ఓడించిన అఫ్గానిస్తాన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ స్టన్నింగ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

దివాళీ వేళ మెరిసిన తారలు (ఫోటోలు)
photo 3

19 ఏళ్లకొకసారే ఇలా.. మంజుల బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jail Officials Say They Cannot Even Provide Security to Lella 1
Video_icon

అప్పిరెడ్డికి భద్రత కూడా కల్పించలేమన్న జైలు అధికారులు
Chevireddy Bhaskar Reddy Birthday Celebrations 2
Video_icon

చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్
Ramayana Creates Box Office History 3
Video_icon

రామాయణ రికార్డుల జాతర
Ram Gopal Varma's Viral post about a Ramayana film 4
Video_icon

రామాయణం చిత్రంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆసక్తికర పోస్ట్
Is It Safe to Buy Gold Right Now 5
Video_icon

బంగారం కొనాలా? వద్దా? రానున్న 15 రోజుల్లో ఏం జరగబోతుందంటే?
Advertisement
 