భారత క్రికెట్ జట్టు న్యూజిలాండ్ గడ్డపై అంచనాలకు మించి రాణిస్తుంది. ప్రస్తుత పర్యటనలో ఇప్పటికే టీ20 సిరీస్ కైవసం (3-2తో) చేసుకున్న టీమిండియా.. ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను గెలుపు లేదా సమం చేసుకోనుంది.
హ్యామిల్టన్ వేదికగా ఇవాళ జరగాల్సిన మూడో వన్డే వర్షం కారణంగా ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే రద్దు కావడంతో సిరీస్లో భారత్ తమ ఆధిక్యాన్ని 2-0తో కొనసాగిస్తోంది. చివరి రెండు మ్యాచ్ల్లో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్ గెలిచినా లేక మరో మ్యాచ్ ఏదైనా కారణం చేత రద్దైనా వన్డే సిరీస్ కూడా భారత్ ఖాతాలో చేరుతుంది.
11 ఏళ్ల విజయపరంపరకు బ్రేక్
మూడో వన్డే రద్దైనా భారత్ న్యూజిలాండ్ను భారీ దెబ్బేసింది. సొంతగడ్డపై ఆ జట్టు 11 ఏళ్ల విజయపరంపరకు బ్రేక్ వేసింది. 2018-19 సీజన్ నుంచి న్యూజిలాండ్ స్వదేశంలో జరిగిన ప్రతి వన్డే సిరీస్లోనూ విజయం సాధించింది. తాజాగా భారత్తో జరగాల్సిన మూడో వన్డే రద్దు కావడంతో న్యూజిలాండ్ ఈ సిరీస్ గెలిచే అవకాశం కోల్పోయింది. ఒకవేళ చివరి రెండు వన్డేలు గెలిచినా సిరీస్ సమమవుతుంది తప్ప, న్యూజిలాండ్ గెలవలేదు.
దీంతో భారత్ సొంతగడ్డపై వరుస వన్డే సిరీస్ విజయాలతో దూసుకుపోతున్న న్యూజిలాండ్కు అడ్డుకట్ట వేసింది. చివరిగా న్యూజిలాండ్కు సొంతగడ్డపై వన్డే సిరీస్ ఓటమి రుచి చూపించింది కూడా టీమిండియానే కావడం విశేషం. నాటి నుంచి న్యూజిలాండ్.. బంగ్లాదేశ్, భారత్, నెదర్లాండ్స్, శ్రీలంక, పాకిస్తాన్, ఇంగ్లండ్, వెస్టిండీస్ జట్లపై స్వదేశంలో వన్డే సిరీస్లు గెలుచుకుంది.
మిగిలిన రెండు వన్డేలకు కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్
సిరీస్లో మిగిలిన రెండు వన్డేలు నవంబర్ 13, 15 తేదీల్లో జరుగనున్నాయి. ఈ రెండు మ్యాచ్లకు వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తదుపరి జరుగబోయే టెస్ట్ సిరీస్కు సన్నద్దం కావాల్సి ఉండటంతో ముందుగానే ఈ మార్పును ప్రకటించారు.
నవంబర్ 19 నుంచి టెస్టు సిరీస్
వన్డే సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. నవంబర్ 19న వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ వేదికగా తొలి టెస్టు మొదలవుతుంది. చివరి టెస్టు నవంబర్ 27 నుంచి క్రైస్ట్చర్చ్లోని హాగ్లీ ఓవల్లో జరగనుంది.
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