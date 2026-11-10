 ఐపీఎల్‌లో కొత్త ఫ్రాంచైజీలు..? | IPL eyes two new franchises from 2028, Pune and Vadodara among frontrunners Says Report | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐపీఎల్‌లో కొత్త ఫ్రాంచైజీలు..?

Nov 10 2026 11:45 AM | Updated on Nov 10 2026 11:45 AM

IPL eyes two new franchises from 2028, Pune and Vadodara among frontrunners Says Report

source: IPL X

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL)లో కొత్తగా రెండు జట్లు చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 2028 సీజన్‌ నుంచి లీగ్‌ను మరింత విస్తరించేందుకు బీసీసీఐ కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త ఫ్రాంచైజీలకు ఆతిథ్య నగరాలుగా పుణే, వడోదర పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై చర్చలు ఇంకా ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం.

పెరుగుతున్న ఫ్రాంచైజీల విలువలు
ఇటీవల ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీల విలువ గణనీయంగా పెరిగింది. రెండు కీలక యాజమాన్య లావాదేవీలు కూడా ఫ్రాంచైజీల విలువల పెరుగుదలకు దోహదపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో రెండు జట్లను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా లీగ్‌ ఆదాయం, వాణిజ్య అవకాశాలను మరింత పెంచుకోవచ్చని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

2028 నుంచి ఐపీఎల్‌లో పది జట్లకు బదులు 12 జట్లు పాల్గొంటే బీసీసీఐ ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌లో సీఎస్‌కే, ముంబై ఇండియన్స్‌, ఆర్సీబీ, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌, కేకేఆర్‌, ఢిల్లీ, పంజాబ్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్లు కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. 

ఇదీ చదవండి: క్రికెట్‌ స్కాట్లాండ్‌ సంచలన నిర్ణయం


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)
photo 5

ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం...ఢిల్లీ ఉక్కిరి బిక్కిరి (ఫోటోలు)

Video

View all
Allu Arjun Celebrates Diwali 2026 With Family 1
Video_icon

అయాన్‌కు బన్నీ ఇచ్చిన దీపావళి గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా?
Tragic Incident in Gadwal: Man Collapses with Fits, Dies on Way to Hospital 2
Video_icon

రోడ్డుపై కొట్టుమిట్టాడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వ్యక్తి!
Nvidia CEO's Affair With Alleged Chinese Spy 3
Video_icon

Nvidia CEO చుట్టూ చైనా గూఢచర్య ఉచ్చు?
Minimum Pension May Rise From Rs.1,000 to Rs.7,500 4
Video_icon

పెన్షనర్లకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్! రూ.7,500కు పెన్షన్ పెంపు?
10-Year-Old Boy Dies in Tragic Diwali Cracker Accident in Delhi 5
Video_icon

దీపావళి వేళ తీరని విషాదం రాకెట్ పేలి పదేళ్ల బాలుడు మృతి
Advertisement
 