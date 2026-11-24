ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ అల్ట్రావయొలెట్, తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్ఓవర్ మోటార్సైకిల్ ఎక్స్-47 వెనమ్ డెలివరీలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. సూపర్బైక్లకు పోటీనిచ్చే వేగాన్ని, రోజువారీ ప్రయాణాలకు అనువైన విధంగా ఉన్న ఈ బైక్ దేశీయ విఫణిలో మంచి ఆదరణ పొందుతోంది.
కంపెనీ ఈ బైకును లాంచ్ చేసిన సమయంలోనే.. భారీ బుకింగ్స్ పొందగలిగింది. అయితే ఇప్పుడు డెలివరీలు మొదలయ్యాయి. కాబట్టి.. సంస్థ తన రిటైల్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ల ద్వారా దశలవారీగా కస్టమర్లకు బైక్లను అందించనుంది.
11 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ పొందిన ఎక్స్-47 వెనమ్ 40 హార్స్ పవర్, 550 న్యూటన్ మీటర్ టార్క్ అందిస్తుంది. ఇది కేవలం 5.9 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 కి.మీ./గం. వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 155 కిలోమీటర్లు. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 343 కిలోమీటర్ల వరకు (IDC సర్టిఫైడ్ రేంజ్) ప్రయాణించగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.
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