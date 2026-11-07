ఒక్కరోజే లక్ష కార్లు.. రూ.12 వేల కోట్లు!

పండుగల సీజన్ వచ్చిందంటే.. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ధన్తేరస్ రోజున బంగారం, వెండి మాత్రమే కాకుండా.. కార్లు వంటి ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తే శుభం జరుగుతుందని నమ్ముతారు. అందుకే.. ఈ రోజున వాహనాలు కొనుగోలు చేసేందుకు చాలామంది ముందుగానే బుకింగ్స్ చేసుకుంటారు.
ఈ ఏడాది కూడా ధన్తేరస్ సందర్భంగా.. కార్ల అమ్మకాలు భారీగా జరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కరోజే దాదాపు లక్ష కార్లు డెలివరీ అయినట్లు ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వీటి విలువ సుమారు రూ.10 వేల కోట్ల నుంచి రూ.12 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఈ ఏడాది కార్ల డెలివరీలు.. గతేడాది మాదిరిగానే ఉన్నాయని పరిశ్రమకు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కార్లకు మంచి డిమాండ్ కనిపించగా, దక్షిణాది మార్కెట్లలోనూ అమ్మకాలు నిలకడగా సాగాయి. దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కొత్త కార్లు కొనుగోలు చేసేందుకు వినియోగదారులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒక్కో కారు ధర సగటున రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.12 లక్షల వరకు ఉండటంతో.. ఒక్కరోజు అమ్మకాల విలువ భారీగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇక ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి.. ఈ ధన్తేరస్ రోజున సుమారు 30 వేల కార్లను డెలివరీ చేయాలని భావిస్తోంది. గతేడాది ధన్తేరస్ రెండు రోజుల్లో కంపెనీ సుమారు 51 వేల కార్లను డెలివరీ చేసింది. మరోవైపు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా కూడా.. ఈసారి అమ్మకాలు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తోంది. ధన్తేరస్ సందర్భంగా దాదాపు 16 వేల కార్లను డెలివరీ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే సుమారు 14 శాతం ఎక్కువ కావడం విశేషం.
టాటా మోటార్స్ కూడా ఈ పండుగ సీజన్లో మంచి అమ్మకాలను ఆశిస్తోంది. ధన్తేరస్ ఒక్కరోజే 12 వేలకుపైగా కార్లను డెలివరీ చేయాలని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. దీపావళి సందర్భంగా శుభ ముహూర్తాల్లో కార్ల డెలివరీలు బుధవారం వరకు కొనసాగనున్నాయి. దీంతో.. రాబోయే రోజుల్లో కూడా కొనుగోళ్ల జోరు కొనసాగుతుందని కార్ల కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి.
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