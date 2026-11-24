గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు (నవంబర్ 24) దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించారు. దీంతో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లో ట్రేడింగ్ జరగదు. కాబట్టి.. షేర్ల కొనుగోలు, అమ్మకాలతో పాటు ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్, కరెన్సీ డెరివేటివ్స్, ఎస్ఎల్బీ వంటి విభాగాలు కూడా మూసివేయనున్నారు. బుధవారం (నవంబర్ 25) నుంచి మార్కెట్లు యథావిధిగా ప్రారంభమవుతాయి.
అయితే.. కమోడిటీ మార్కెట్లో మాత్రం సాయంత్రం ట్రేడింగ్కు అవకాశం ఉంటుంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్ నిలిచిపోతుంది. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 11.30 గంటల వరకు లేదా 11.55 గంటల వరకు ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది. కాబట్టి కమోడిటీ ట్రేడర్లు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఇక సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ముగిశాయి. వరుసగా రెండు రోజుల లాభాలకు బ్రేక్ పడింది. సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,483.72 పాయింట్లు నష్టపోయి 82,435.99 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ కూడా 450.95 పాయింట్లు పడిపోయి 25,349.65 వద్ద స్థిరపడింది. దాదాపు ఐదు నెలల తర్వాత నిఫ్టీకి ఇదే అతిపెద్ద ఒక్కరోజు పతనం కావడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా ఆటో, బ్యాంకింగ్, మెటల్ రంగాల షేర్లలో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తడంతో మార్కెట్లు నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.
సోమవారం ట్రేడింగ్లో టాటా స్టీల్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హిందాల్కో, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు ఎక్కువగా నష్టపోయాయి. మరోవైపు టీసీఎస్, టెక్ మహీంద్రా, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్, టైటాన్ వంటి షేర్లు లాభాలను నమోదు చేశాయి. అమెరికా, ఆసియా మార్కెట్లలో టెక్నాలజీ షేర్ల పతనం, ఏఐ కంపెనీల విలువలపై ఆందోళనలు, అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి దేశీయ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నిఫ్టీకి 25,000-25,300 స్థాయిలో మద్దతు లభించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
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