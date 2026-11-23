దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం భారీగా పడిపోయాయి. మెటల్, బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ స్టాక్ల నష్టాలతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ 1,438.72 పాయింట్లు లేదా 1.77 శాతం పడిపోయి 82,435.99 వద్ద, నిఫ్టీ50 450.95 పాయింట్లు లేదా 1.75 శాతం తగ్గి 25,349.65 వద్ద ముగిశాయి.
టాటా స్టీల్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ50లో టాప్ నష్టాలు ఎదుర్కొన్నాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 1.01 శాతం, 0.66 శాతం పడిపోయాయి.
సెక్టార్వారీగా చూస్తే నిఫ్టీ మెటల్ అత్యంత చెత్త ప్రదర్శన ఇచ్చింది. నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ బ్యాంక్, నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్, నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కూడా బలహీన ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. నిఫ్టీ ఐటీ మాత్రం 2 శాతం పెరిగి మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు
Nov 23 2026 3:58 PM | Updated on Nov 23 2026 4:13 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం భారీగా పడిపోయాయి. మెటల్, బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ స్టాక్ల నష్టాలతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ 1,438.72 పాయింట్లు లేదా 1.77 శాతం పడిపోయి 82,435.99 వద్ద, నిఫ్టీ50 450.95 పాయింట్లు లేదా 1.75 శాతం తగ్గి 25,349.65 వద్ద ముగిశాయి.