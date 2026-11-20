ఏఐ సాంకేతికతతో రేస్హై ముందడుగు!
ఏఐ, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలుకుతున్నాయి. వ్యాధుల నిర్ధారణ నుంచి వైద్య విద్య, రోగుల సమాచార నిర్వహణ వరకు సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ అంతర్జాతీయ సాంకేతిక పరిణామాలను భారత వైద్య రంగానికి అనుసంధానించే లక్ష్యంతో పారిస్ వేదికగా యువ పారిశ్రామికవేత్త గుంటి రాకేష్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. పారిస్లో గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగంలో సంపాదించిన అనుభవాన్ని భారతదేశ వైద్య, సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలనే ఆలోచనతో ఆయన ‘రేస్హై ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ’ (RaceHigh Information Technology) సంస్థ ద్వారా కార్యాచరణకు సిద్ధమయ్యారు.
రేస్హై వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓగా రాకేష్ ప్రధానంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ హెల్త్ విభాగాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. వైద్య విద్యార్థులకు ఆధునిక శిక్షణ అందించడం, వైద్యులకు సాంకేతిక సహకారం కల్పించడం, ఆసుపత్రుల సమాచార నిర్వహణను సమర్థవంతం చేయడం ఈ సంస్థ లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి.
వైద్య విద్యలో క్లినికల్ సిమ్యులేషన్ విప్లవం
వైద్య విద్య కేవలం తరగతి గది పాఠాలకే పరిమితం కాకుండా క్లినికల్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం వంటి ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలతో కూడుకున్నది. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐ ఆధారిత వర్చువల్ పేషెంట్లు, వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, క్లినికల్ సిమ్యులేషన్ వంటి సాంకేతికతలను వైద్య విద్యకు అనుసంధానించే దిశగా రేస్హై 2024 నుంచి ప్రయత్నాలు సాగిస్తోంది. వాస్తవ క్లినికల్ వాతావరణాన్ని పోలిన ఈ డిజిటల్ శిక్షణ ద్వారా విద్యార్థులు వ్యాధుల లక్షణాలను విశ్లేషించడంతో పాటు అత్యవసర వైద్య నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
జాతీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ) సైతం తన కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (సీడీఎంఈ) విధానంలో ప్రాక్టికల్ శిక్షణ, క్లినికల్ స్కిల్ ల్యాబ్లు, సిమ్యులేటెడ్ సెట్టింగ్ల ఆవశ్యకతను స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు దేశంలో సాంకేతిక ఆధారిత వైద్య శిక్షణ అవసరాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయి.
రోగ నిర్ధారణలో వైద్యులకు చేదోడు
వైద్య చిత్రాల (మెడికల్ ఇమేజింగ్) విశ్లేషణ, వ్యాధుల ముందస్తు ప్రమాద సంకేతాలను గుర్తించడం, వాయిస్ ఆధారిత వైద్య సమాచార నమోదు, మందుల పరస్పర ప్రభావాలపై హెచ్చరికలు (డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ అలర్ట్స్) వంటి విభాగాల్లో ఏఐ కీలక సహాయకారిగా మారుతోంది. అయితే ఏఐ వ్యవస్థలు వైద్యుల స్థానాన్ని భర్తీ చేసేవి కావని, అవి కేవలం వైద్య నిపుణులకు నిర్ణయాత్మక సహాయక సాధనాలు మాత్రమేనని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సలపై తుది నిర్ణయం ఎప్పుడూ అర్హత కలిగిన వైద్యులదే కావాలి.
డేటా భద్రత, సైబర్ సెక్యూరిటీకి ప్రాధాన్యం
డిజిటల్ వైద్య సేవలు విస్తరిస్తున్న తరుణంలో రోగుల వ్యక్తిగత ఆరోగ్య రికార్డుల భద్రత అత్యంత కీలకం. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా సమాచారాన్ని క్రమబద్ధంగా భద్రపరచడంతో పాటు, పటిష్టమైన సైబర్ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థల ద్వారా డేటా చోరీ, సైబర్ దాడుల నుంచి రక్షణ కల్పించడంపై రేస్హై దృష్టి పెట్టింది. రోగుల సమ్మతి, సమాచార గోప్యతా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ టెలిమెడిసిన్ ద్వారా మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సైతం నాణ్యమైన వైద్య సేవలను చేరువ చేసే అవకాశం ఉంది.
మెడికల్ అవతార్.. సంస్థాగత సహకారం
వైద్య విద్యార్థుల్లో పరిశోధనాత్మక ఆలోచన, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు క్విజ్లు, పాడ్కాస్ట్లు, సెమినార్లు, వర్క్షాప్లతో పాటు ‘మెడికల్ అవతార్’ వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను సంస్థ ప్రతిపాదిస్తోంది. అలాగే వైద్య విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో ఆధునిక సాంకేతికతను విస్తరించేందుకు కురేల కాగ్నిటివ్, హెల్త్నావిగ్, డాక్టిన్ ఇన్నోవేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భూమి మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, కురపాటి హాస్పిటల్స్ వంటి సంస్థలతో సహకార ప్రతిపాదనలు ఉన్నట్లు రేస్హై పేర్కొంది. ఈ భాగస్వామ్యాల అధికారిక ఒప్పందాలు, క్షేత్రస్థాయి అమలు వివరాలు పూర్తిస్థాయిలో వెల్లడైతే వైద్య రంగానికి వాటి ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలను అంచనా వేయవచ్చు.
జాతీయ స్థాయిలో ఇండియా ఏఐ మిషన్ ఊతం
దేశంలో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పెద్దపీట వేస్తోంది. 2024 మార్చి 7న కేంద్ర మంత్రివర్గం రూ.10,371.92 కోట్ల వ్యయంతో ఐదేళ్ల కాలానికి ‘ఇండియా ఏఐ మిషన్’కు ఆమోదం తెలిపింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ సహా వివిధ రంగాల్లో దేశీయ అవసరాలకు తగిన ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇందులో భాగంగానే 2026 ఏప్రిల్లో క్యాన్సర్ చికిత్సకు సంబంధించిన ఏఐ ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు ‘ఇండియాఏఐ–ఎన్సీజీ క్యాన్సర్ ఏఐ అండ్ టెక్నాలజీ ఛాలెంజ్’ కింద పది వినూత్న పరిష్కారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది.
సామాజిక ప్రయోజనమే అంతిమ లక్ష్యం
ఆధునిక వైద్య సాంకేతికత కేవలం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు, మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అందుబాటులోకి రావాలన్నదే తన ఆశయమని గుంటి రాకేష్ పేర్కొంటున్నారు. పారిస్లో సంపాదించిన అంతర్జాతీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భారత వైద్య రంగానికి అన్వయించే ఈ ప్రయత్నాలు, కార్యాచరణాత్మక భాగస్వామ్యాలు, ధ్రువీకరించదగిన సాంకేతిక ఫలితాలతో ముందుకు సాగితే దేశ డిజిటల్ హెల్త్కేర్ రంగంలో కీలక మార్పులకు దోహదపడనున్నాయి.
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