ఏఐ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికిన ప్రముఖుల్లో ఎన్విడియా సహ వ్యవస్థాపకుడు జెన్సన్ హువాంగ్ కీలకమని ఓపెన్ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్మన్ కొనియాడారు. తాను లేకుండా నేటి ప్రపంచ ఏఐ పరిశ్రమను ఊహించడం కూడా సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఏఐ అభివృద్ధికి వెన్నెముకగా నిలిచిన కంప్యూటింగ్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు అత్యధిక సామర్థ్యమున్న గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల(జీపీయూ) ఆవిష్కరణలో ఎన్విడియా పోషించిన పాత్రను ఆల్ట్మన్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.
న్యూయార్క్ టైమ్స్ నిర్వహించిన ‘డీల్బుక్ సమ్మిట్’లో సామ్ ఆల్ట్మన్, ఓపెన్ఏఐ అధ్యక్షుడు గ్రెగ్ బ్రాక్మన్ పాల్గొన్నారు. ఈ వేదికపై మాట్లాడుతూ ఓపెన్ఏఐ తొలినాళ్లలో ఉన్నప్పుడే ఎన్విడియా తమపై అపారమైన విశ్వాసంతో పెట్టుబడి పెట్టిందని ఆల్ట్మన్ తెలిపారు. అదే నమ్మకంతో తాము కూడా ఎన్విడియా సాంకేతికతపై ఆధారపడి ముందడుగు వేశామన్నారు. ఇరు సంస్థల మధ్య ఉన్న ఈ పరస్పర విశ్వాసం, లోతైన సాంకేతిక సహకారమే నేటి ఏఐ విప్లవానికి బలమైన పునాది వేసిందని అభిప్రాయపడ్డారు.
33 ఏళ్ల ప్రస్థానం..
1993లో జెన్సన్ హువాంగ్ స్థాపించిన ఎన్విడియా ప్రారంభంలో కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్, వీడియో గేమింగ్ రంగాలకు అవసరమైన జీపీయూల తయారీపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. అయితే, ఈ జీపీయూలకు ఉన్న సామర్థ్యం సంక్లిష్టమైన ఏఐ మోడళ్ల శిక్షణకు అనువైనదిగా కావడంతో సంస్థ దశ మారిపోయింది. ముఖ్యంగా జనరేటివ్ ఏఐ, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడళ్లు, భారీ డేటా సెంటర్ల విస్తరణలో ఎన్విడియా చిప్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలుగా అవతరించాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఓపెన్ఏఐ, ఎన్విడియా మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడింది. 2025 సెప్టెంబర్లో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం, ఓపెన్ఏఐ తన తదుపరి తరం ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కోసం కనీసం 10 గిగావాట్ల ఎన్విడియా కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు మద్దతుగా దశలవారీగా 100 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టే ప్రణాళికను ఎన్విడియా ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా, 2026 ఫిబ్రవరిలో ఓపెన్ఏఐ సమీకరించిన పెట్టుబడుల్లో ఎన్విడియా నుంచి వచ్చిన 30 బిలియన్ డాలర్ల నిధులు కీలకంగా నిలిచాయి. అత్యాధునిక ‘వెరా రూబిన్’ వ్యవస్థలపై మూడు గిగావాట్ల ఇన్ఫరెన్స్ సామర్థ్యం, రెండు గిగావాట్ల శిక్షణ సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకునేలా ఇరు సంస్థల మధ్య సహకారం విస్తరించింది.
జెన్సన్ హువాంగ్ రాజీనామా
జెన్సన్ హువాంగ్ సంస్థ అధ్యక్షుడు, సీఈఓ పదవులతో పాటు బోర్డు సభ్యత్వానికి ఇటీవల రాజీనామా చేశారు. దీంతో సంస్థ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ కోలెట్ క్రెస్ తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సంస్థకు శాశ్వత సారధిని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను బోర్డు ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. మరోవైపు, నవంబర్ 8న ఎన్విడియా బోర్డు విడుదల చేసిన ప్రకటన టెక్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. విదేశీ నిఘా సంస్థకు సంబంధించిన కొన్ని ఆరోపణల నేపథ్యంలో తాము స్వతంత్ర విచారణ చేపడుతున్నట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. అయితే, ఈ వ్యవహారంలో జాతీయ భద్రతకు గానీ, సంస్థ రహస్య సమాచారానికి గానీ ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లినట్లు తమ వద్ద ఆధారాలు లేవని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
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