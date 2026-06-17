 లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు | Stock Market June 17 Sensex rises Nifty above | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు

Jun 17 2026 9:52 AM | Updated on Jun 17 2026 9:52 AM

Stock Market June 17 Sensex rises Nifty above

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధాన నిర్ణయానికి ముందు మిశ్రమ ప్రపంచ సంకేతాలను ట్రాక్ చేస్తూ నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ పెరిగాయి. ఉదయం 9:47 గంటల సమయానికి, నిఫ్టీ 73.50 పాయింట్లు లేదా 0.31 శాతం పెరిగి 24,062.65 వద్ద, సెన్సెక్స్ 259.43 పాయింట్లు లేదా 0.34 శాతం  ఎగిసి 77,067.91  వద్ద ట్రేడ్‌ అవుతున్నాయి.

ఈ రోజు విడుదలవుతున్న యూఎస్ ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ రేటు నిర్ణయం ఫలితం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదురుచూస్తున్న మదుపరులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. రేట్-సెట్టింగ్ ప్యానెల్ ఫెడరల్ ఫండ్ టార్గెట్ రేటును 3.5–3.75 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉంచుతుందని భావిస్తున్నారు.

హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో టాప్ లూజర్స్ గా ఉన్నాయి. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బ్రిగేడ్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ షేర్ ధర 22.7 శాతం తగ్గి రూ .555.50 కు పడిపోయింది. 
 
విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు వరుసగా 0.26 శాతం, 0.36 శాతం పెరిగాయి. సెక్టార్ వారీగా, నిఫ్టీ మెటల్, నిఫ్టీ రియాల్టీ టాప్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉన్నాయి. నిఫ్టీ ఐటీ, నిఫ్టీ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ టాప్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉన్నాయి.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చ‌రిత్ర సృష్టించిన లియోన‌ల్ మెస్సీ (ఫోటోలు)
photo 2

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో రగ్బీ సందడి..శ్రుతి హాసన్‌ ఆటా.. పాట (ఫోటోలు)
photo 3

వడ్డే నవీన్ ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రణీత మాల్దీవులు ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Rachamallu Shiva Prasad Reddy Shocking Comments On Chandrababu 1
Video_icon

నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి..! ఛీ... గెలవడం కోసం ఇంత దిగజారుతావా..?
Ambati Rambabu Release Sensational Photos On Sai Krishna Case 2
Video_icon

సాయిని చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశారు.. సంచలన ఫోటోలు రిలీజ్ చేసిన అంబటి
India Vs Afghanistan Second ODI Match 3
Video_icon

సిరీస్ పై భారత్ గురి
Vangaveeti Narendra Strong Reaction On Sai Krishna Case 4
Video_icon

సాయి కృష్ణను జైల్లోనే చంపేశారు!
Karumuri Venkat Reddy Shocking Comments Sai Krishna Missing Case 5
Video_icon

జాగ్రత్తగా ఉండండి సార్.. రేపు మన పరిస్థితి కూడా ఇంతే..
Advertisement
 