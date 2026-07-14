 భారీ నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు! | Stock Market Closing Update 14th July 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!

Jul 14 2026 3:53 PM | Updated on Jul 14 2026 4:11 PM

Stock Market Closing Update 14th July 2026

మంగళవారం ఉదయం నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 561.46 పాయింట్లు లేదా 0.72 శాతం నష్టంతో 77,054.94 వద్ద, నిఫ్టీ 158.95 పాయింట్లు లేదా 0.66 శాతం నష్టంతో 24,052.05 వద్ద నిలిచాయి.

శ్రద్ధా రియల్టీ లిమిటెడ్, త్రిభోవందాస్ భీమ్‌జీ జవేరి లిమిటెడ్, బాల్ ఫార్మా లిమిటెడ్, నూరేకా లిమిటెడ్, వ్రాజ్ ఐరన్ & స్టీల్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. ఎన్ఏసీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, బజాజ్ కన్స్యూమర్ కేర్ లిమిటెడ్, ఎస్సార్ షిప్పింగ్ లిమిటెడ్, పీపీఏపీ ఆటోమోటివ్ లిమిటెడ్, బిఎఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' సినిమా వేడుక... ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల కవిత (ఫోటోలు)
photo 3

శ్రీకాంత్ 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

చిన్నప్పుడు మహేశ్, పవన్ కల్యాణ్ తో అలా...ఇప్పుడు ఇలా! (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీ : కొండ కోనల్లో అద్భుతమైన ఆలయం శనివారం మాత్రమే తెరుస్తారు! ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan POWERFUL Full Speech At Vizag Jabbar Thota 1
Video_icon

మీకు నేను అండగా ఉన్న.. వైఎస్ జగన్ POWERFULL SPEECH
Sankranthi Movies 2026 Update 2
Video_icon

సంక్రాంతికి జాతర.. 2026లో వచ్చే సినిమాలు ఇవే
Today Gold and Silver Rate 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల ధర @1,07,100
Tourist Family Attacked in Nashik 4
Video_icon

నాసిక్ లో టూరిస్ట్ ల ఫ్యామిలీ పై దాడి
Varahi Navratri Secrets Revealed Puja Method, Mantra & Common Mistakes 5
Video_icon

వారాహి దేవి పూజలో ఈ రహస్య నియమాలు పాటిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఖాయం
Advertisement
 