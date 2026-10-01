వరుస నష్టాలు.. స్టాక్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ అప్డేట్!

గురువారం ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 570.59 పాయింట్లు లేదా 0.79 శాతం నష్టంతో 71,909.70 వద్ద, నిఫ్టీ 198.50 పాయింట్లు లేదా 0.88 శాతం నష్టంతో 22,421.95 వద్ద నిలిచాయి.
వెల్స్పన్ లివింగ్ లిమిటెడ్, ఎంఫసిస్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్, చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, సంసేరా ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాలను చవిచూశాయి.
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