దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. గత నాలుగు సెషన్ల నుంచి మార్కెట్లు వరుసగా నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:33 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 54 పాయింట్లు పడిపోయి 22,568 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 74 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,417 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 101.58
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 97.3 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 5.28 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.25 శాతం పడిపోయింది.
నాస్డాక్ 0.24 శాతం పుంజుకుంది.
Today Nifty position 01-10-2026(time: 09:33 am)
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