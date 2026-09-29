స్టాక్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ అప్డేట్!

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం కూడా నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 242.65 పాయింట్లు లేదా 0.33 శాతం నష్టంతో 72,529.07 వద్ద, నిఫ్టీ 64.05 పాయింట్లు లేదా 0.28 శాతం నష్టంతో 22,716.20 వద్ద నిలిచాయి.
సన్ టీవీ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్, మాన్కైండ్ ఫార్మా లిమిటెడ్, అదానీ పోర్ట్స్ & స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. హోనసా కన్స్యూమర్ లిమిటెడ్, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ లిమిటెడ్, సోనాటా సాఫ్ట్వేర్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు నష్టాలను చవిచూశాయి.
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