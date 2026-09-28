 కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు! | Stock Market Closing Update 2026 Sep 28th | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market: కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు!

Sep 28 2026 3:37 PM | Updated on Sep 28 2026 3:45 PM

Stock Market Closing Update 2026 Sep 28th

సోమవారం ఉదయం నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 1,124.02 పాయింట్లు లేదా 1.52 శాతం నష్టంతో 72,771.72 వద్ద, నిఫ్టీ 360.25 పాయింట్లు లేదా 1.56 శాతం నష్టంతో 22,780.25 వద్ద నిలిచాయి.

గో డిజిట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్, మంగళూరు రిఫైనరీ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ లిమిటెడ్, క్రిసిల్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. మణప్పురం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వోడాఫోన్ ఐడియా లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాలను చవిచూశాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

ఇదీ చదవండి: కొత్త రూల్స్.. 50 శాతం మంది మాత్రమే ఆఫీసుకు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘అనకాపల్లి’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

60ల్లోకి ఎంటరైన పూరీ జగన్నాథ్.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

నయన్ కొడుకుల పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

'కాంతార' ఫేమ్ రిషభ్ శెట్టి ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Atmakur DSP Ramanji Nayak Abusive Audio Leak 1
Video_icon

ఆత్మకూరు DSP రామాంజినాయక్ బూతుపురాణం
Vangaveeti Narendra Serious Warning to AP Police Overaction 2
Video_icon

ఎక్కువ మాట్లాడకు.. పోలీసుల ఓవరాక్షన్ ఇచ్చిపడేసిన వంగవీటి నరేంద్ర
Suriya And Maniratanam Combo 3
Video_icon

20 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త కాంబో.! డ్రాగన్ 2 నుంచి బిగ్ అప్డేట్
Supreme Court Issues Key Orders on UPI Transaction Charges 4
Video_icon

UPI లావాదేవీల ఛార్జీలపై సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు
Botsa Satyanarayana Slams AP Government 5
Video_icon

'పరిపాలన గాలికి వదిలేశారు' ప్రభుత్వంపై బొత్స సీరియస్
Advertisement
 