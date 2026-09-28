సోమవారం ఉదయం నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 1,124.02 పాయింట్లు లేదా 1.52 శాతం నష్టంతో 72,771.72 వద్ద, నిఫ్టీ 360.25 పాయింట్లు లేదా 1.56 శాతం నష్టంతో 22,780.25 వద్ద నిలిచాయి.
గో డిజిట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్, మంగళూరు రిఫైనరీ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ లిమిటెడ్, క్రిసిల్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. మణప్పురం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వోడాఫోన్ ఐడియా లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాలను చవిచూశాయి.
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