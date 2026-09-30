 అక్కడక్కడే స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Indian Stock Market nifty sensex flat Trade | Sakshi
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Stock Market Updates: అక్కడక్కడే స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Sep 30 2026 9:47 AM | Updated on Sep 30 2026 9:47 AM

Indian Stock Market nifty sensex flat Trade

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:44 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 6 పాయింట్లు పడిపోయి 22,710 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 182 పాయింట్లు పుంజుకొని 72,703 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.38

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 96.5 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.23 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.17 శాతం పడిపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.09 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 30-09-2026(time: 09:44 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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