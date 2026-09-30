 స్పామర్స్‌పై ట్రాయ్‌ కొరడా | TRAI Cracks Down on Spammers Telcos Told to Deploy AI for Detection | Sakshi
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స్పామర్స్‌పై ట్రాయ్‌ కొరడా

Sep 30 2026 8:36 AM | Updated on Sep 30 2026 8:36 AM

TRAI Cracks Down on Spammers Telcos Told to Deploy AI for Detection

నిబంధనలు మరింత కఠినతరం

ఏఐతో గుర్తించి, చర్యలు తీసుకునేలా టెల్కోలకు ఆదేశం 

స్పామ్‌ కాల్స్‌ని కట్టడి చేసే దిశగా టెలికం రంగ నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్‌ నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, వినియోగదారులు ప్రత్యేకంగా ఫిర్యాదులు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, అలాంటి స్పామర్స్‌ని సొంత ఏఐ ఆధారిత కాలర్‌ ఐడీ సిస్టం ద్వారా గుర్తించి, తగు చర్యలు తీసుకోవాలని టెల్కోలను ఆదేశించింది. దీనికి సంబంధించి సవరించిన టెలికం కమర్షియల్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌ కస్టమర్‌ ప్రిఫరెన్స్‌ నిబంధనల నోటిఫికేషన్‌ ప్రకారం స్పామర్‌గా గుర్తించిన వారి వివరాల ధ్రువీకరణ (కేవైసీ) ప్రక్రియను టెల్కోలు మళ్లీ మొదటినుంచి చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.

నిబంధనలను అతిక్రమించే వారి ఫోన్‌ కనెక్షన్‌ను అవసరమైతే డిస్కనెక్ట్‌ చేయాలి. పరిస్థితిని బట్టి దర్యాప్తు సంస్థలకు ఫిర్యాదు కూడా చేయాలి. గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ అనంతరం, సవరించిన నిబంధనలు 60–90 రోజుల వ్యవధిలో దశలవారీగా అమల్లోకి వస్తాయి. నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా ఇన్‌కమింగ్‌ కాల్‌ను ఏఐ ‘అనుమానాస్పద స్పామ్‌’ అని గుర్తించిన పక్షంలో దాన్ని అందుకున్న టెలికం సంస్థ, ఆ కాల్‌ను పంపిన టెల్కోకు (ఓఏపీ) వివరాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. స్పామ్‌ కాల్‌ని గుర్తించిన రెండు గంటల వ్యవధిలో ఇది జరగాలి. సదరు ఓఏపీ, తమకు ఫిర్యాదు వచ్చిన ఒక్క రోజు వ్యవధిలో ఆ కాల్‌ చేసిన వారి కేవైసీ వివరాలను ఇతర టెలికం ఆపరేటర్లతో షేర్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఆ తర్వాత టెల్కోలన్నీ కూడా గత పది రోజుల వ్యవధిలో సందేహాస్పద స్పామర్‌తో కనెక్ట్‌ అయి ఉన్న ఇతర కనెక్షన్లేవైనా ఉన్నాయేమో తమ తమ సిస్టమ్‌లలో పరిశీలించాలి. అయిదు లేదా అంతకు మించి సీఎల్‌ఐలను (కాల్డ్‌ లైన్‌ ఐడెంటిఫికేషన్‌) గుర్తించిన పక్షంలో అన్ని ఓఏపీలు కలిసి చర్య తీసుకోవాలి. నిబంధనల ప్రకారం మొదటి ఉల్లంఘనకు స్పామర్‌కి అన్ని టెల్కోలు 15 రోజుల పాటు సేవలు నిలిపివేస్తాయి. తదుపరి మళ్లీ ఉల్లంఘిస్తే సిమ్‌లు మొదలైన వాటిని ఏడాది పాటు డిస్కనెక్ట్‌ చేస్తాయి. ఈ వ్యవధిలో ఆ స్పామర్‌ను అన్ని టెల్కోలు బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో ఉంచి, కొత్తగా ఎలాంటి టెలికం వనరులను ఇవ్వవు. అయితే, అత్యవసర సేవలకు మినహా ఔట్‌గోయింగ్‌ సేవలు ఉండని టెలిఫోన్‌ నంబరు మాత్రం ఇస్తాయి.  

కాల్‌ బ్లాకింగ్‌..

కాల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ యాప్‌లు కాకుండా వినియోగదారులు తమ సొంత విచక్షణ మేరకు కాల్స్‌ని బ్లాక్‌ చేసేందుకు ఉపయోగపడే ఆప్షన్‌ కూడా ఉంటుంది. అన్ని కేటగిరీలకు చెందిన టెలీమార్కెటింగ్‌ కాల్స్‌ని వద్దనుకుంటే, 1909 నంబరుకు బ్లాక్‌ ప్రొమో(BLOCK PROMO) అనే కోడ్‌ని పంపించాలి. దీనివల్ల వాణిజ్యపరమైన, ప్రభుత్వపరమైన లావాదేవీలు, సర్వీసులకు సంబంధించిన కాల్స్‌కి ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదు.

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