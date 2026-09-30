మా మధ్య విభేదాల్లేవ్ 'సర్' నిర్నయాలన్నీ ఏకగ్రీవమే - సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్
కదం తొక్కిన ఉద్యోగులు
ప్రస్తుతం బ్యాంకు ఉద్యోగుల అంశం మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది.
గత వీకెండ్ వచ్చిన 'ప్యారడైజ్' మూవీలో ఏషనాగుల పాటతో ఆకట్టుకున్న కీర్తి సురేశ్.. తమిళంలో 'డోరోతి' సినిమాతో షాకిచ్చింది.
బెంగళూరుకు చెందిన కౌశిక్ ఖార్వీ అనే యువకుడు ఒకప్పుడు జీవనోపాధి కోసం స్విగ్గీలో ఫుడ్ డెలివరీ ఏజెంట్గా పనిచేశారు.
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Sep 30 2026 8:56 AM | Updated on Sep 30 2026 8:56 AM
జనసంద్రంగా మారిన ఒంగోలు